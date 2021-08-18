操盤手看台股：反攻訊號是什麼？當下選股策略是？

台股下跌慣性未變，大盤連續三日走低，當日低點跌破前一日低點，日 K 線持續收黑；不僅跌破 7/28 日低點 16893 點，更跌破今年 5/28 日多方表態的關鍵紅 K 低點 16690 點，指數創近 2 個半月新低。如此跌勢顯示多方在此的防守意願不強，後續先看何時能夠連續三日不破底，盤勢才算初步止穩，至於短線反攻的訊號為日級別的日出線 (當日高點越過前一日高點)，而波段反攻的訊號為週級別的日出線 (當週高點越過前一週高點)。

之前提到隨著當沖示警新制將上路，以及當沖降稅優惠將取消，資金動能將被壓抑，此對台股不利。目前儘管金管會與財政部已達共識要延長當沖降稅優惠，但是由於對籌碼面及信心面的影響已經造成，台股量能由 7 月中旬的 5 日均量逼近 6000 億元，來到 8 月中旬時，5 日均量僅存 3500 億元，量能降幅逾 40%，要讓市場信心修復需要一段時間，故跌勢未歇。

近日主計總處公布最新台灣季度 GDP 成長率預估值，當中第 1 季實質 GDP 成長率為 9.27%，第 2 季實質 GDP 成長率初步統計為 7.43%，而第 3 季預估 GDP 成長率在本土疫情衝擊下，僅有 3.31%。之前提及每次遇到季度 GDP 成長率下滑時，股市往往整理或下跌。前一次即是 2020 年上半年，去年第 1 季實質 GDP 成長率為 2.51%，但是第 2 季實質 GDP 成長率僅 0.35%，股市提前反應 GDP 成長率下滑，指數也由 12000 點跌到 8523 點，大跌逾 3000 點。目前的跌勢即是失去資金動能之際，同時反應今年第 1 季起季度 GDP 成長率下滑的連鎖效應；預估要到第 4 季，發放振興券刺激經濟後，季度 GDP 成長率才會復甦至 4.01%，對應台股，等於最快要到 9 月才會提前反應，故近日選股要以下半年營運優於上半年者為先。

下半年營運優於上半年的族群，首先是近日橫向築底的貨櫃航運股，如長榮、陽明、萬海等以及受惠 BDI 指數走高的散裝航運股，如中航、台航等，後續可望有旺季效應加持。再來是本月即將開打的國產疫苗供應鏈，隨著年底前 500 萬劑有機會全數交貨，高端有機會轉虧為盈，股價維持強勢，生產抗原的台康生也將受益，未來營運看俏，近期股價也有撐，後續要列入觀察。

蘋果 9 月秋季發表會即將到來，市場預期將會發表新款 iPhone、iPad 平板電腦、MacBook，AirPods 等產品 (也有一說是 9 月起陸續發布)，當中蘋果為求新品舖貨順利，本月起已對於台系零組件廠進行拉貨，相關供應鏈下半年營運可期，當中如先前提到 Mini LED 的富采第 1 季虧損 0.38 元，第 2 季 EPS 為 1.03 元，順利轉虧為盈，近日股價穩健向上。同屬業績逐季成長的還有如 USB 控制 IC 的創惟 (6104-TW) Q1EPS 為 0.51 元，Q2EPS 為 1.41 元，業績逐季成長，7 月營收在旺季加持下，來到 2.69 億元續創歷史新高，後續在新款 Macbook Pro 將導入 SD 卡插槽控制 IC 下，營運將進一步受惠，股價也可列入追蹤。對於一個操盤手而言，每天檢視盤面，從中發掘新的機會很重要，特別是了解近日資金往哪些股票集中，這樣選股才會有效率性，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。

(本專欄為週一、三、五刊出。)

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