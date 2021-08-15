〈觀察〉餐飲業不約而同危機入市推新品牌 市況進入復甦階段

多家餐飲業者近日不約而同推新品牌、宣示重啟展店計畫，王品 (2727-TW) 推全新火鍋品牌「尬鍋」，饗賓餐旅也推出新品牌「小福利火鍋會所」，而金色三麥餐飲集團則新推出「咖哩樹」，顯示隨著疫苗逐漸普及、餐飲開放內用，市況正在築底復甦，業者也有意危機入市，先行在人氣熱絡的商圈和商場卡位。

王品在疫情期間照原訂計畫開出「尬鍋」，由於火鍋市場競爭激烈，且連鎖品牌眾多，此次王品主打市面上少見的台式湯頭火鍋，並規劃有 70 款台式家常料理，也採取集團近來成功發展的半自助新商業模式，客均價訂在 420 元左右。

王品估計，台灣火鍋產值在 2018 年達到 374 億元，去年受疫情影響，仍創下近 320 億元產值，顯示火鍋是最受國內消費者喜愛的餐飲類別之一。

而王品集團近年來已成為台灣連鎖鍋物的第一品牌，擁有最多的門店和最多選項，隨著「尬鍋」開出，成為王品旗下第 6 個火鍋品牌，也是從傳統鍋物跨足風味火鍋的第一步，目標 3 年內達全台 15 家規模。

同時，饗賓以最擅長的自助百匯業態首度跨足火鍋巿場，且在疫情期間逆勢開立新品牌小福利火鍋會所，首店開在新北環球購物中心。

金色三麥餐飲集團除了過往主打的啤酒餐廳，甫成立全新品牌咖哩樹，首店進駐台北京站時尚廣場。

此外，饗賓餐旅也宣布，旗下台灣最大川菜連鎖餐廳開飯川食堂，近日於信義商圈的微風南山廣場開出全台第 23 家分店，展店腳步並未停歇。

亞洲藏壽司也選在 8 月一口氣於台中崇德商圈和南港 CITYLINK 各開出一家新據點，持續擴大連鎖壽司市場的市占。

而對於後市，餐飲股王瓦城 (2729-TW) 表示，隨著疫情警戒降級、疫苗施打普及，均帶動民眾消費信心，再加上政府將祭出新一波刺激消費方案，而中秋節慶、連假和百貨周年慶將陸續到來，對餐飲百貨等行業有更大的助益。

整體來看，從各大業者近來危機入市推出新品牌、並開始展店可以預期，餐飲的最壞狀況應已過去，並進入復甦階段。