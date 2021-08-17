中嘉寬頻推光纖上網搭配智慧攝影機方案 物聯智慧扮技術推手

近一年多來台灣受新冠疫情升溫影響，遠距工作讓多數人待在家的時間大幅增加，知名寬頻網路業者中嘉寬頻洞悉防疫新生活型態所衍伸的需求，於 2021 年陸續推出智慧家庭系列產品 -「中嘉智慧家」，以光纖網路為基礎，搭配各項智慧家庭產品，全方位的為用戶打造既有效率、又可兼顧娛樂享受及居家安全的數位新生活。其中與國內知名的雲端平台公司物聯智慧 (6565-TE) 合作智慧攝影機方案，透過寬頻為家庭與小型商用空間推出的安全監控守護專案，用物聯網技術同時解決寬頻業者與終端市場使用者的不同需求。

智慧家庭產品近幾年大量推出，包括寬頻業者也將物聯網在家庭的應用視為拓展營收的重要戰場，例如將電視機上盒做為家用路由器，成為各種裝置的中樞，將家中的監控攝影機、可視門鈴、家電產品、保全感測裝置等設備串連。不過，智慧家庭的應用也隱含用戶對資料安全保護是否周全的疑慮，這除了可由軟體及雲端加密技術來解決之外，也需要產品製造商一起配合提供足夠的硬體安全設計。

物聯智慧作為雲端服務的提供者，對於資訊安全的把關責無旁貸，必須為客戶提供安全可靠的網路連線及傳輸技術。物聯智慧 2020 年推出 Kalay 平台 2.0 版，以去” 中心化” 的技術架構，將連網安全機制做到完備，同時能串連影像類裝置與一般具備聯網功能的產品。而採用 Kalay 平台方案的裝置超過八成為影像監控類產品，傳輸封包內容更涉及個人隱私資料；為此，新版技術在傳輸與存儲階段採用 HTTPS (AES128)、HLS 及 RTMP 等加密傳輸協定，不論是設備至雲端，或雲對雲之間的資料傳輸皆受能到保護。

中嘉寬頻推出的「中嘉智慧家」系列中的智慧攝影機方案，即是採用 Kalay 平台最新技術，透過影像監控產品為居家或是小型商用場域提供影像監控方案，包括即時影像觀看、動態與人形感測、事件錄影與訊息推播、24 小時全時錄影、雙向語音對話、帳號權限管理，以及線上韌體更新 (OTA) 等功能。此外，物聯智慧也為中嘉提供用戶端手機 App、電視應用程式，以及技術人員使用之工程版 App 開發。而對總公司業務營運管理面，則提供「IoT 智慧管理平台」，讓中嘉管理層掌握位於台灣各縣市的 12 家分公司分銷出的所有設備狀態，進行用戶管理、設備管理及群組帳號權限管理等功能操作，大大提升營運及管理效率。

物聯智慧推出 Kalay 平台的全新技術，終目標即是要達成讓萬物連網能夠不受應用領域的限制，同時幫助客戶依照其需求提出不同的解決方案，這次與中嘉寬頻的合作即是一個最好的示範案例，也期待能為更多不同領域客戶提供物聯網服務。

