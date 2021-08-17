◆盤勢分析

1. 週一 (16 日) 中國經濟數據疲軟引發對全球復甦的擔憂，VIX 恐慌指數上揚，美債殖利率下滑，油價走低，金融、能源股隨之下滑，美股早盤走低，不過在蘋果創新高，防禦性股票強漲下，道瓊、標普止跌回升，連續第五日創下歷史收盤新高，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.37~+0.31%。蘋果 + 1.35%、台積電 ADR-0.75%、聯電 ADR-0.86%、日月光 ADR-0.23%。

2. 雖上週道瓊、標普指數續創歷史新高，但週一台股早盤賣壓持續湧現，指數跌破半年線，一度大跌 208 點，隨後雖有低接買盤進場拉抬部分電子股，而 2330 台積電也翻紅，但在傳產、金融類股走弱下，終場仍以下跌 123.34 點的 16,858.77 點作收，成交金額為 3,352.53 億元。三大法人合計賣超 7.7 億元：外資買超 47.52 億元、投信賣超 11.29 億元、自營商賣超 43.93 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，持續整理。

（2）均線：近期指數沿 5 日線向下修正，未突破 5 日線前恐將持續整理。

（3）技術指標：8/10 KD 出現死亡交叉，週一 KD 開口持續擴大，在未出現黃金交叉前，將持續整理。

4. 櫃買指數: 開低震盪走低，下跌 1.07%，收在 204.98 點，沿 5 日線拉回，未突破 5 日線前將持續整理。

5. 觀盤重點：近期台股沿 5 日線向下修正，週一跌破半年線與萬七關卡，短線尚未出現止穩跡象，現階段操作宜慎，僅可擇優擇強短線因應，待出現帶量長下影線等反彈訊號再擇機加碼為宜。

6. 國發會主委、政委龔明鑫本周將邀集金管會、財政部協商當沖降稅優惠延長案，據了解，在金管會主張延長五年，財政部評估不延長或採折衷延長方案下，未來行政院可望採取折衷方案，傾向延長三年。

7. 供應鏈傳出，聯電（2303）近期再次向客戶發出調升晶圓代工價格通知，11 月平均漲價 10%，部分製程漲幅上看 15%。這是聯電今年以來第四度調漲報價，在漲價效益助攻下，法人看好聯電營收、毛利率、稅後純益都將持續衝高。

8. 微控制器（MCU）廠新唐（4919）傳出因應晶圓代工產能吃緊，將於 9 月起調漲旗下晶圓代工廠報價，漲幅將達到 15％。法人指出，新唐新報價最快可望在第四季完全發酵，代表第四季業績將可望再創歷史新高，2021 年營運將有機會繳出逐季走高的優異成績單。

9. 受惠於投資澳洲鐵礦場獲利挹注，中鋼（2002）7 月份盈餘大躍進，單月合併稅前盈餘達到 90.84 億元、月增 9％，比去年同期稅前淨損 2.91 億元大幅成長，創歷史單月新高，累計前七月合併稅前盈餘為 442.86 億元、年增 1,177％，每股稅前盈餘約 2.81 元。

