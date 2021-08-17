舜宇上半年毛利率大幅改善 純益年增逾50%

周一 (16 日) 晚間舜宇光學 (2382-HK) 公布上半年業績，營收年增 5%，達人民幣 198 億元，純益則躍增 52%，達人民幣 27 億元。上半年毛利率約 24.9%，較去年同期增加 5.4 個百分點，純益率則是 13.6%。

上半年業績重點

營收人民幣 198 億元，年增 5%。

毛利人民幣 49.5 億元，年增 34.5%。

毛利率 24.9%，年增 5.4 個百分點。

純益人民幣 27 億元，年增 52.4%。

稀釋 EPS 人民幣 2.4554 元，去年同期人民幣 1.5962 元。

研發費用人民幣 13.2 億元，年增 23.7%，佔營收比重從 5.7% 上升至 6.7%。

公司觀點

舜宇表示，上半年營收成長主要動能來自手機鏡頭、車用鏡頭和手機鏡頭模組三大產品線。但受到智慧手機市場格局變化及高階機型銷售量不佳的影響，手機鏡頭模組的平均銷售單價較去年同期大幅下滑，抵銷一部份出貨量增加所帶來的增長。

舜宇稱毛利率上升，主要因為產線流程改善及自動化水準提升所帶來的生產效率提高及生產成本下降，手機鏡頭模組的毛利率較去年同期明顯上升。

法人觀點

摩根大通指出，預估今年下半年獲利將較上半年及去年同期微降，主要因為手機相關產品仍存在不確定性，同時產業競爭也上升，而新產品如 VR/AR 等則需要時間才會有明顯貢獻。維持中性評等，目標價保持 200 港元。