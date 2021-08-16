市場信心渙散 恒生科技指數慘跌 已由高點下滑近40%

受疫情干擾，中國經濟復甦數據不佳，打擊市場風險偏好，港股周一 (16 日) 由科技股領跌，個股普遍下挫。

截至上午收盤，香港恒生指數跌 0.7% 至 26195.41，連續第 3 天下滑。重災區是大型科技股，恒生科技指數大跌 2.6%，報 6430.98 點，較今年 2 月份高點已經跌去將近 40%。

多數恒生科技指數成分股慘跌，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 跌 8.5%，金蝶國際 (0268-HK) 跌 7.4%，百度集團 (9888-HK) 跌 6%，明源雲 (0909-HK) 跌 5.5%，美團 (3690-HK)、網易 (9999-HK) 跌超 4%。

中國在多個省份爆發 Delta 變種病毒，造成新的封鎖及旅行限制後，經濟表現受到挑戰，獲利前景蒙上陰影。官方報告顯示，7 月份零售銷售和工業生產的增長較上年同期放緩，並且落後於分析師的預測。

最新的經濟數據顯示出復甦的不穩定及不平衡，Emperor Securities 研究主管 Stanley Chan 表示，投資者擔憂科技公司的收益，因此在財報提交之前，股價已先走弱。

在周三發布財報前，騰訊股價下跌 3.2% 至 455.20 港元。公司今年第二季的淨收入，預計將比去年同期下降 7.8%。