郭明錤：舜宇光學下半年將供應蘋果7P鏡頭 玉晶光壓力增

天風國際證券分析師郭明錤今 (31) 日最新發表報告指出，舜宇光學可望通過蘋果今年新款 iPhone 的 7P 鏡頭驗證，並取得訂單，最快下半年出貨，且舜宇的廣角鏡頭量產良率，將優於預期，甚至與玉晶光 (3406-TW) 相當。

郭明錤強調，受惠成本優勢，舜宇供應的 iPhone 鏡頭出貨可望在未來 3 年內顯著成長，在舜宇的成本優勢下，玉晶光承受的壓力極大。

郭明錤指出，舜宇將在近期通過 iPhone 13 的 7P 廣角鏡頭訂單品質驗證，且 iPhone 13 mini、13 與 13 Pro 都是共用同一顆 7P 廣角鏡頭，因此，舜宇將取得最大需求訂單，郭明錤估，舜宇最快自 5 月開始出貨。

郭明錤指出，舜宇今年下半年的 7P 鏡頭訂單比重不高，但已對既有供應商帶來價格壓力，預估價格壓力自今年第四季開始至 2022 年將更為顯著，玉晶光因良率低於大立光 (3008-TW)，受到來自競爭的價格壓力將明顯高出許多，儘管富智康退出蘋果鏡頭供應鏈，但舜宇加入可望降低蘋果鏡頭供應風險與成本。

大立光與玉晶光的 7P 廣角鏡頭生產良率分別是 80-90% 與 60-70%，預估舜宇光學的 7P 廣角鏡頭的樣本良率將高於玉晶光，量產的良率則與玉晶光相當。

郭明錤指出，大立光今年開始調降 7P 廣角鏡頭的單價 (ASP) ，但平均單價仍高，且良率優於玉晶光，因此大立光的訂單比重可望從約 50% 提升至 70%。