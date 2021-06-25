誰是銀行界新威脅？花旗：零售巨擘沃爾瑪

銀行界得做好準備，迎接這從來沒想過對手─美國最大的零售商沃爾瑪 (WMT-US)。

銀行界向來彼此競爭，接著 PayPal (PYPL-US) 和 Square (SQ-US) 等金融科技 開始蠶食他們的市場份額，但現在連零售商巨擘沃爾瑪也虎視眈眈他們的市場。

花旗分析師週四報告寫道，「雖然已經對挑戰者銀行 (新型銀行) 對傳統銀行業務模式的競爭威脅進行了很多討論，但我們認為，像沃爾瑪這種帶來的競爭威脅可能更猛烈。」

他們認為，沃爾瑪不需要有銀行執照，甚至不需要成為一家成熟的銀行就能加入競爭。沃爾瑪僅靠提供少許金融服務，並利用其龐大的商店與客戶群基礎，就可以成為「猛烈的威脅」。沃爾瑪已經提供 2 種信用卡和借記卡 / 預付卡。

按照花旗的衡量標準，沃爾瑪的金融服務產品每年可產生營收 30 億美元，意味其金融科技業務價值 270 億美元，約佔沃爾瑪企業價值 7%。上述分析數據的假設基礎是「沃爾瑪 2000 萬名消費者或約其 10% 消費者基礎可實現年營收 150 美元。」

在過去 6 個月中，沃爾瑪採取了幾項舉措，展露出角逐金融科技的意願。今年 1 月，沃爾瑪與 Ribbit Capital 成立了一家金融科技初創公司，並聘用了 2 位高盛 (GS-US) 前高層 Omer Ismail 和 David Stark 來領導該公司，這兩位是當年打造高盛「Marcus 平台」的背後功臣。今年 3 月，沃爾瑪為其金融服務業務「Hazel by Walmart」申請了商標。

花旗分析師猜測，沃爾瑪正在創造一款「超級 app」，客戶可以直接在 app 上購物或完成其他金融交易。

沃爾瑪週五上漲 0.95 美元或 0.7%，收 136.91 美元。