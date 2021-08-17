〈美股13F報告〉波克夏Q2加碼克羅格 減持多家藥廠和通用汽車

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRA.K-US) 周一 (16 日) 公布第 2 季持股變動，新敲進女性健康公司歐嘉隆 (Organon) 股票，並加碼連鎖超市業者克羅格 (Kroger)，同時削減美商默沙東 (Merck) 在內藥廠以及通用汽車的持股。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料，波克夏在 6 月底止的一季新買進歐嘉隆的股票，價值 4,690 萬美元，這是 Merck 分拆出來的公司，專精避孕等領域的女性健康產品，旗下有多個品牌。

波克夏在藥廠部分的持股變動不少，去年買進的艾伯維 (Abbvie)、必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb) 和 Merck 遭賣出，Merck 被大砍將近一半，剩下 920 萬股；必治妥施貴寶減少 15% 至 2,630 萬股；Abbivie 持股減少 10% 至 2,050 萬股。此外，還出清百健 (Biogen) 的股票。

波克夏 Q2 主要持股變動

波克夏第 2 季將克羅格的持股提高 21%，共持有 6,180 萬股。通用汽車持股部位減少 10% 至 6,000 萬股，價值 32 億美元。自由媒體持股大砍 82%，雪佛龍減少 2%。

波克夏的蘋果持股部位在第 2 季尾聲價值為 1,243 億美元，美銀為 426 億美元。

波克夏連三季淨賣出股票，第 2 季也不例外，不過淨賣出金額約 11 億美元，較第 1 季將近 40 億美元明顯減少。

波克夏從 1 月到 7 月底共買回 143 億美元自家股票，這段期間其股價曾改寫紀錄，目前只比 5 月 7 日的高點低約 2%。截至 6 月底手頭共有 1,441 億美元現金和約當現金，逼近歷史紀錄。

每一季結束大約 45 天過後，波克夏和一些大型機構會向 SEC 提交 13-F 文件，詳細說明各自的持股情況。

波克夏 Q2 持股一覽

波克夏第 2 季持股變動 13F 文件：請見此

