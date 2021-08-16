生華科新冠新藥 二期試驗完成20人收案

生華科 (6492-TW) 今 (16) 日表示，新冠新藥 Silmitasertib(CX-4945)治療中症患者的二期人體臨床試驗，正式納入最後一位受試者並完成 20 人收案，待所有受試者結束療程後，將進行臨床數據分析。

生華科新冠新藥臨床試驗是由美國合作夥伴喬治亞州先進研究和教育中心，以及佛羅里達州 CA Research LLC 試驗中心負責執行，一共收治 20 位新冠肺炎中症患者，病患以口服方式，接受 14 天 Silmitasertib 的療程。

總經理宋台生表示，中症病患收案比起輕症具更多條件要求，臨床去年底啟動，當時美國疫情趨緩，試驗中心收案一度不如預期，所幸今年 5 月加開佛羅里達州的第二個試驗中心，當地 9 成以上新增確診數是感染 Delta 變種病毒，因此推進收案進度。

生華科新藥 Silmitasertib 抗病毒感染和抗肺部發炎減緩免疫風暴的雙重機制，已在臨床前實驗及人體臨床獲得早期驗證，期望此臨床試驗能獲得一致驗證成果，同時有機會取得國際藥廠青睞，或大型臨床合作計畫。

根據美國 CDC 內部報告指出，人類對抗新冠肺炎的戰役，因為 Delta 變種病毒出現而改變，因為從臨床試驗中發現，接種完整疫苗的人同樣會被 Delta 感染，並且傳染給其他人，因此需要有不同的作戰策略，治療藥物的急迫性也可從美國、日本、韓國等國家相繼加入抗新冠藥物開發可見。