生華科新冠新藥報捷 將無償供貨給北榮

生華科 (6492-TW) 新冠新藥 Silmitasertib 開發進度報捷，台灣衛福部核准台北榮民總醫院的恩慈療法專案，生華科將無償供藥給北榮治療新冠重症患者，同時也並向印度中央藥物標準控制局 (CDSCO) 申請新冠二期臨床試驗，預計今年第 4 季完成收案。

生華科開發的新冠新藥 Silmitasertib，繼台大醫院與宜蘭陽明交大附醫，以恩慈療法治療新冠肺炎重症患者後，北榮申請的恩慈療法今日也獲得衛福部核准，成為國內第三家使用 Silmitasertib 的大型醫院。

海外市場方面，生華科委由國際受託臨床機構 (CRO) 向印度藥物標準控制局申請新冠肺炎二期人體臨床試驗，該試驗將採開放性、隨機之雙臂設計，以支持性療法為對照組，初期規劃先收治 40-60 位住院的新冠中症患者，病患以口服方式，接受 10 天 Silmitasertib 治療，最後依據康復時間為觀察指標。

除了印度臨床試驗外，生華科也在美國進行兩項新冠中症和重症患者的臨床試驗，總經理宋台生表示，若新藥具顯著療效，擬透過授權當地藥廠合作或直接申請藥證等方式，藉此加速 Silmitasertib 成為新冠口服治療藥物。

生華科指出，印度 Delta 病毒被認為是造成印度第二波疫情大爆發的原因之一，目前接種兩劑疫苗的人數不到 5000 萬人，接種比率僅 3.6%，此外，Delta 病毒已經在全球各地快速傳播，其傳染力高於英國 Alpha 病毒 60%，更出現接種疫苗無法抵抗 Delta 病毒的疑慮，生華科期待 Silmitasertib 針對宿主細胞的藥物機制，能直接在被 Delta 變種病毒肆虐的印度展現其療效。