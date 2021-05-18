生華科抗新冠新藥 無償供應醫院治療重症患者

生華科 (6492-TW) 今 (18) 日表示，正在美國進行新冠人體臨床試驗的新藥 Silmitasertib，可無償提供給國內各大醫院申請恩慈療法，用來治療重症新冠病患。

恩慈療法藥品是指病情危急或重大病患，在欠缺任何可替代藥品，或所有可使用藥物治療後，仍沒有改善疾病，醫院可透過申請恩慈療法，取得尚未核准上市的試驗中用藥，提供藥品給患者急救。

生華科開發的抗新冠新藥 Silmitasertib，目前在美國執行兩項人體臨床試驗，分別與美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構 (CARE,GA) 及美國醫療機構 Banner Health 旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心合作。

董事長胡定吾表示，Silmitasertib 過去在 200 人膽管癌人體臨床試驗顯示，藥品安全性無虞，加上正在進行的美國新冠臨床試驗，雖然具體數據無法公布，但因屬於開發性試驗，初步看來，該新藥有助幫助病人恢復健康，醫生可代病患申請恩慈療法，台灣 TFDA 核准後可開始使用藥物。

總經理宋台生則提到，Silmitasertib 的作用機制是阻斷病程、減少肺部發炎反應，有新冠病患使用瑞德西韋、地塞米松、兩種抗生素和抗凝血劑等藥物治療後，症狀都未獲得改善，後續接受 Silmitasertib 治療後，患者不需要再使用氧氣設備，治療五天就康復出院，希望 Silmitasertib 能在台灣新冠患者身上重現療效。