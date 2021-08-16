〈台股盤前〉半年線保衛戰開打 若不止跌恐下探前波低點

台股上週收在 16982.1 點，單周大跌 544 點，跌幅 3.1%，創 5 月中旬以來單周最大跌點；台股今 (16) 日將進入半年線 16949 點保衛戰，若再不止跌，不排除進一步下探前波低點 16893 點。

台股連吞 7 根黑棒、波段跌掉 641 點，若從 7 月 15 日歷史高點 18034.19 點起算，至上周收盤 16982.1 點，短短一個月已重挫超過千點、共計跌了 1052.09 點，跌幅 5.83%。

外資上周現貨賣超 253 億元，期貨淨空單水位增加至 32,082 口，期現貨均偏空。

今日觀盤重點，近期晶圓代工成熟製程產能搶翻天，聯電、世界、力積電等中小型業者成為當紅炸子雞，台積電先前主力鎖定先進製程，近期也開始在 16 奈米至 28 奈米製程等成熟製程強攻特殊應用，鎖定車用、物聯網、指紋辨識、無線充電等領域，今年目標特殊製程在成熟製程占比將達 60%，創新高。相關晶圓半導體族群今天表現值得關注。

代工大廠衝刺電動車商機，鴻海、和碩、仁寶等三大集團掀起新一波美國設廠潮，相關車用電子、電動車產能將陸續在 2022 年、2023 年啟動量產，業界預估，三大集團中長期總投資額將逾百億元，股價是否反映值得期待。

傳產股部分，德國、大陸 7 月接連發生世紀洪災，除帶動災後重建商機，包括 PVC（聚氯乙烯）、液碱等石化原料因為災區當地部分產能中斷，市場供應減少，推升相關原料價格看漲。據石化權威機構 Platts 最新報價，PVC 上周價格大漲 4%，衝上每噸 1300 美元，國內台塑、華夏雙重受惠，可觀察是否帶動整體塑化股表現。

整體來說，短線市場訊息雜亂，加上國際 Delta 變種病毒擴散，長短料供應不及，影響電子下游出貨順暢，成交量縮小，台股目前跌破月線、季線支撐，有「做頭」之虞，今天將回測半年線位置，建議操作上應轉向較偏保守看待。