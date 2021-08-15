「雙G」ETF股東數達近50萬人 參與配息只剩一天機會

台股進入除權息高峰，透過 ETF 布局還能降低單壓個股的波動風險，股民關切的高人氣「雙 G」主題 ETF「國泰台灣 5G+」(00881-TW)、「國泰永續高股息 ETF」(00878-TW) 合計股東數高達近 50 萬人，將於周二 (8/17) 同步除息，民眾最晚在 8/16(含) 前持有或申購才可參與本次配息。

00881 實際配息金額為每受益權單位發放 0.54 元，以公告日前一天 8/11 淨值 17.97 元計算，單次配息率約 3.01%；00878 實際配息金額為每單位發放 0.30 元現金股利，以 8/11 淨值 18.37 元計算，單次配息率約 1.63%。

「雙 G」主題即是指投資聚焦 5G、ESG 主題的 ETF，兩者分別代表著高成長、優質高股息，00881、00878 兩大高人氣國民 ETF 本次將首度同步除息，根據集保結算所統計至周五，00881 受益人高達 302,516 人、00878 達 191,270 人，等於兩檔 ETF 的股東數合計逾 49.3 萬人，因此配息消息勢將引來眾多股民關注。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，檢視 00881 持股，其同時投資在 5G 核心面的「半導體」、5G 應用面的「電動車」等產業供應鏈，包括：台積電、鴻海、聯發科為其主要持股。

蘇鼎宇表示，00881 因搶先在題材面抓住檯面上極熱門的電子族群，加上是國內唯一一檔以 5G 概念為主且兼具配息機制的台股 ETF，且一年配息 2 次，同時掌握股票成長動能且還能配發股息，在科技型 ETF 中相當罕見，因此，00881 去年以來至今年上半年，股民增加數僅次於護國神山台積電，人氣更是勝過日前超夯的航海王類股。

至於另一檔高人氣 ETF - 國泰永續高股息 ETF，基金經理人游日傑指出，根據 Bloomberg 統計，00878 追蹤的 MSCI 臺灣永續高股息指數，其過去三年平均殖利率約 5.59%，高於大盤平均殖利率 4.56%、台灣 50 指數平均殖利率 4.76%，可謂為名符其實的高股息 ETF。

再細探 00878 上市一年來的配息情形，每受益權單位配發金額從首次的 0.05 元，至今一路提升，本次為第四次配息，每受益權單位實際配發達 0.3 元，為該 ETF 配息最佳紀錄。