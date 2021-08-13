【袁志峰專欄】大市成交縮，不利港交所

今天推介 - 中海油 (883), 上日收市 $8.23

1) 股市前景

恒指連升 3 日後，昨日跟隨 A 股回調，成交跌至 7 月以來新低，生物科技及線上醫療股跌幅居前。大市成交縮減及季度盈利遜預期將不利於港交所 (388) 股價表現。南向資金淨流出微不足道，但淨買入吉利汽車 (175) 金額有點不尋常，6 月、7 月及今月以來分別達 102 億元、42 億元及 70 億元。預期港股仍是上落市，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中海油 (883) — 現價對應 2020 年度市盈率 12.3 倍，市賬率 0.71 倍，股息率 5.5 厘，估值吸引。公司去年淨產量按年增加 4.3%，計劃未來 3 年淨產量按年增長約 4%、8% 及 8%。今年首季度淨産量同比上升 4.7%。紐約期油每桶價格去年均價約 40 美元，今年上半年約 62 美元，目前約 69 美元。全球經濟復甦對石油需求有支持，估計中海油今年盈利有明顯增長。維持買入建議，目標價 9.0 元，止損價 7.8 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 36 點，早盤窄幅震盪，最多曾倒升 53 點，午後輾轉下跌，最多曾跌 275 點，收報 26517 點，跌 142 點或 0.5%。成交額按日減 11% 至 1359 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 1 億元，包括淨買入 14 億元吉利汽車 (175) 及淨賣出 6 億元港交所 (388) 股份。8 月以來淨買入 162 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 23 升 32 跌 3 持平。盈利勝預期的創科實業 (669) 升逾 11%，為升幅最大藍籌。其次是比亞迪 (1211) 及吉利汽車 (175) 升逾 3% 及 2%。中石油 (857) 升 2%。中華煤氣 (3)、電能實業(6) 及長江基建 (1038) 升逾 1%。阿里健康 (241)、港交所(388) 跌逾 4% 及 3%，為跌幅最大藍籌。其次是中生制藥 (1177) 及藥明生物 (2269) 跌近 3%。碧桂園服務 (6098)、華潤置地(1109)、中國平安(2318) 及友邦保險 (1299) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.5%，成份股 3 升 26 跌 1 持平。大型科技股全線回落，小米 (1810)、京東(9618) 及百度 (9888) 跌 2%，阿里 (9988) 跌逾 1%。眾安在線 (6060)、京東健康(6618) 及新東方在線 (1797) 跌逾 11%、7% 及 6%，為跌幅最大成份股。阿里健康 (241) 及萬國數據 (9698) 跌逾 4%。平安好醫生 (1833)、金山軟件(3888) 及明源雲 (909) 跌逾 2%。聯想 (992) 及同程藝龍 (780) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，汽車、石油、有色金屬、航運、煤炭及鋼鐵股逆市上升。長城汽車 (2333) 升逾 2%。紫金礦業 (2899) 及中國鋁業 (2600) 升逾 4% 及 2%。中遠海控 (1919)、東方海外(316) 及太平洋航運 (2343) 升 4%-8%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 升 2%-3%。

線上醫療、生物科技、教育、風電、軟件及餐飲股跑輸大市，跌幅居前。百濟神州 (6160) 跌逾 6%，藥明生物 (2269)、信達生物(1801) 及再鼎醫藥 (9688) 跌 3%-4%。中教控股 (839)、中國東方教育(667) 及新東方 (9901) 跌 3%-4%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 跌逾 3% 及 2%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌逾 2%。

周四上証指數低開 0.3%，全日窄幅震盪，曾倒升 0.2%，最多跌 0.55%，收報 3524.74 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.8%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交約 13000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 200 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 2 億元，8 月以來淨買入 126 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，今年年中的香港人口的臨時數字 739.47 萬人，按年減少 8.71 萬人，跌幅為 1.2%。(信報)

美國 7 月最終需求生產物價指數 (PPI) 按月上升 1%，預期為升 0.6%；按年上升 7.8%，為 2010 年以來最大按年漲幅，預期為漲 7.3%。(信報)

4) 個股訊息

備受債務困擾的中國恒大 (3333)，據彭博引述知情人士透露，至少有 3 家商業銀行通過了恒大的貸款展期申請，其流動性擔憂有望得到暫時緩解。另外，中央要求廣東省政府就恒大債務問題作出協調安排。(信報)

中移動 (941) 上半年純利按年升 6%，中期息較去年同期多派 6.5%。管理層於電話會議中表示，對盈利增長展望由「穩健」改為「良好」，隨着業績向上，亦期望未來派息可良好增長。(信報)

百度 (9888) 公布，截至 6 月底止，第二季度虧損 5.83 億元(人民幣 ‧ 下同)，由盈轉虧，去年同期盈利 35.79 億元。按非公認會計準則，第二季盈利為 53.59 億元，按年升 5.45%。(信報)

港鐵公司 (66) 公布截至 6 月底止半年業績，股東應佔盈利 26.73 億元，去年同期錄得虧損 3.34 億元。每股盈利 0.43 元；中期息每股派 0.25 元。期內，總收入 223.2 億元，按年升 3.4%。(信報)

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