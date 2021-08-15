豪雨連日襲台 投保住宅火險淹水也可理賠

連日豪雨重創台灣，多縣市持續發布淹水警戒，造成許多民眾財產的損失。產險業者提醒，產險業者表示，住宅火險自 109 年 1 月起已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，所以是可以理賠的。

南山產物表示，住宅火險自 2020 年 1 月起已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，換句話說，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致被保險之住宅淹水達 50 公分以上就可理賠，依所在縣市不同分為三區，補償金額為 7000-9000 元不等；若淹水未達 50 公分但有實際損失，也將依保單約定賠償限額內依實際損失金額賠付。

保險局主秘蔡火炎則指出，依所在縣市所分的三區，第一區是：新竹縣市、台中市、嘉義縣市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣，如淹水達 50 最高可理賠 9000 元。

第二區是：台北市、新北市、台南市、高雄市、桃園市、澎湖縣、金馬、馬祖可賠 8000 元。

第三區是：基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣則是理賠 7000 元。

此次豪雨強襲超出預期，許多民眾措手不及，住家淹水導致財物毀損、愛車也變成泡水車，南山產物表示，若民眾擔心理賠金額不足以填補實際損失，建議可進一步考慮加購「超額颱風及洪水保險附加條款」。

以高雄市五層樓公寓的一樓、25 坪大小為例，若加保超額颱風洪水險、建築物保額 147.5 萬元，自負額為每一事故賠償金額之 5%，一年的參考保險費約 2651 元。

若因住家建築物淹水經評估實際損失 100 萬元，自負額僅 5 萬元，其餘的 95 萬元損失將由保險公司賠付。意即平均每日只要多繳 8 元，就可轉嫁風險，減輕自身財產損失。

不過，特別要提醒的是，民眾若於颱風季節才要中途加保住宅超額颱風洪水險附加條款，保費仍須以一年期計算收費，而且如果中途單獨退保，保費也不予退還，因此在投保住宅火災保險時，建議一同規劃超額颱風洪水險附加條款，讓心愛的家園更有保障。

此外，南山產物也提醒，民眾可牢記「加、減、乘、除」四原則，提升自己的防災意識：「加」強警覺：隨時注意是否有豪雨或溢堤狀況，並建議加保超額颱風洪水險，轉嫁財損風險。「減」少外出：避免不必要的意外發生，並特別注意自身安全。「乘」車安全要注意：如住所地勢較低窪，應及早將車輛停往高處，以免愛車成了泡水車。「除」去泥沙堆積：留心居家四周排水系統，隨時探看是否有淤積或回漲現象。