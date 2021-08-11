碳中和概念股多元 「ESG、5G電動車、白銀」商機旺

極端氣候對地球影響已成為無法迴避的議題，「碳中和」成趨勢，除了碳中和概念股外，包含 ESG、5G 電動車、白銀等主題投資也連帶受惠，建議投資人可評估自身投資風險屬性後，分批投入碳中和相關投資，不僅可望享有碳中和趨勢獲利契機，更可達成「影響力投資」。

元大投信研究團隊表示，「碳中和」指國家、企業、產品等在一定時間內的二氧化碳排放量，透過植樹造林、節能減排等低碳能源方式相抵後，能夠正負抵消達到「零排放」，目前國際中已有超過 100 個國家宣布「碳中和」目標，其中，包含美國、英國、歐盟、日本等主要國家皆擬定協議或祭出政策規範，預期在未來愈來愈多國家與企業跟進後，ESG、5G 電動車、白銀三大主題投資也將受到更多注目。

ESG 結合 Environment（環境議題）、Social（社會責任）、Governance（公司治理）三大面向，為綜合評估企業的健全、穩定度與永續發展的指標，國際間已有多個國家退休基金，將 ESG 因子納入投資標的篩選準則，連帶在全球各地也有愈來愈多投資人將 ESG 納入投資配置的一環，尤其在先進國家，ESG 投資已相當普及。

除了 ESG 之外，碳中和政策下也將推進具有環保優勢的 5G 電動車發展，元大 5G ETF 研究團隊指出，無人駕駛電動汽車的研發已有多年歷史，惟苦於核心技術上不夠成熟，始終未能普及，但隨著 5G 科技的進步與全球推行碳中和政策，電動車產業已出現明確與快速的改變，預期不久後將出現革命性的創新研發，全球被動元件龍頭日本－村田製作所便宣布放棄中低階產品，轉專注於高階車用，且今年在相關設備上投資金額再創新高，顯然極度看好積層陶瓷電容（MLCC）等車用被動元件需求，倚靠 5G 技術的電動車產業備受看好。

除此之外，白銀也因工業需求可望連帶受惠，全球推行碳中和政策，太陽能發電為當前全球各國電力政策的扶持重點，而導電銀漿是太陽能電池的主要材料，導電銀漿即占白銀總需求的 10%，在未來太陽能發電持續快速發展的背景下，白銀需求將隨之大幅增加。