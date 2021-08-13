平均每月理賠件數6.5萬件 富邦人壽推保險理賠線上申請

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽統計理賠數據，平均每月受理的理賠件數約 6.5 萬件，富邦人壽為提供迅速且便捷的理賠服務，持續導入數位科技、加速作業流程，打造 24 小時線上理賠申請服務，欲申請醫療理賠的個人保戶，無需透過業務員送件或臨櫃辦理，只要備妥相關理賠文件後，在家也能隨時隨地自助申請。

民眾申請保險理賠時，通常需要透過保險業務員送件申辦，或是親自前往客服中心櫃檯辦理，不然就得郵寄，上述方式通常需要耗費較長的時間，朝九晚五的上班族保戶可能必須特地請假處理，即使已送件至總公司，也有可能接到理賠審理人員的補件通知，一來一往間相當勞民耗時。

有鑑於此，富邦人壽整合壽險公會統籌推行之「理賠聯盟鏈」，以及與臺北市政府合作推動之「保險理賠醫起通」等兩大服務，針對個人險包括：住院醫療、傷害險醫療、癌症險醫療的保險金申請，推出 24 小時線上理賠申請平台，保戶只需要「線上填寫申請資料、上傳理賠應備文件、寄回理賠正本文件」簡單三步驟，透過智慧型手機、電腦、平板等載具線上申請理賠，即可不受時空限制完成理賠申請，讓審理作業及時啟動，加速保險金給付效率。

此外，富邦人壽表示，如果保戶同意啟用「理賠聯盟鏈」服務，也就是將理賠資料轉送其他保險公司，另需親簽上傳「理賠申請轉送暨個資蒐集同意書」，或如保戶使用「理賠醫起通」服務，則需親簽上傳「醫院資料查調同意書」。