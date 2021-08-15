〈觀察〉代工廠基期高、缺料影響 傳統旺季出貨將首見衰退

筆電組裝代工廠近期陸續釋出下半年景氣展望，面對近一年遠距商機大爆發後，廠商不諱言下半年 Chromebook 需求降溫，但強調 Windows、商用機種將接棒機種，不過觀察整體供應鏈缺料狀況未減改善，加上去年在疫情催動下，基期墊高，今年傳統筆電出貨旺季恐首次出現衰退。

傳統筆電出貨旺季均落在下半年，但疫情打亂全球供應鏈腳步，缺料、供不應求狀態已長達逾一年時間，全球前兩大筆電組裝廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 出貨更是淡季不淡，累計今年上半年各自出貨達 3800 萬台、2610 萬台，年增幅達 74.31%、28.57%。

展望下半年，業者認為缺料問題仍是最大考驗，將左右出貨表現，主因正是半導體成熟製程產能受限、新產能尚無法補上，導致 IC 晶片短缺狀況持續，加上 5G 手機、車用晶片也加入搶料，導致料況問題依舊不見改善。

廣達就開代工廠第一槍，釋出第三季筆電出貨將呈現季減，季減幅落在 1 成以內，除缺料影響外，高基期也是主因，若依廣達第二季筆電出貨 1900 萬台推算，第三季出貨將落在 1710-1900 萬台間，能否達到去年 1830 萬台水準，就要視料況而定。

仁寶則持保持樂觀態度看待下半年筆電出貨，認為第三季在長短料稍見改善下，單季筆電出貨仍可望季增約 1 成，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 在考量料況下，對第三季出貨也以持平看待。

品牌廠方面，華碩 (2357-TW) 坦言 Chromebook 下半年需求低於上半年，但強調通路庫存仍低，加上商用、換機潮需求，營運仍正向，宏碁 (2353-TW) 近年則積極爭取亞洲教育標案，強調在標案支撐下，下半年訂單仍大於供給，僅是產品組合上轉變。

不過從代工廠 7 月筆電出貨已可略見高基期效應，同時反映 Chromebook 下修傳聞，以廣達為例，7 月筆電出貨為今年單月首度跌破 600 萬台大關，達 590 萬台，月減 11.94%、年增 5.36%，年增幅也收斂至個位數。