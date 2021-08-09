供應鏈缺料 宏碁、華碩7月營收月減逾1成

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 今(9) 日公告 7 月營收，雖然筆電需求仍強，但受供應鏈缺料影響出貨，加上上月基期較高，雙 A 營收均下滑 1 成以上，宏碁 7 月營收達 261 億元、月減 13%，華碩品牌營收則大減 23%，單月品牌營收下滑至 343.89 億元。

宏碁 7 月營收達 261.02 億元，月減 13%、年增 12.3%，為近八年同期新高，累計今年前 7 月營收則達 1774.35 億元、年增 28.9%，宏碁表示，整體需求仍大於供給，訂單能見度已達年底。

宏碁表示，7 月各主要產品線均呈現雙位數成長，其中，伺服器產品營收年增 61.4%，成長幅度最大，其次則為 Chromebook，營收年增 37.4%，電競產品、筆電營收也年增 20.9%、18.7%，此外，旗下多重事業引擎策略也持續發酵，子公司整體營收也年增約 2 成。

華碩 7 月營收則因部分零件缺料影響出貨，品牌合併營收下滑至 343.89 億元，月減 23.89%、年減 0.65%，累計今年前 7 個月品牌合併營收達約 2627.63 億元、年增 44.84%。

華碩表示，進入第三季傳統旺季，加上各國解封後，預期筆電需求將由電競、商用接棒，目前在手訂單仍維持高檔，樂觀全年營運將優於去年，內部今年仍以全年出貨 2400 萬台為目標，並未下修，明年也已訂下積極成長目標，華碩周三 (8 月 11 日) 也將舉辦線上法人說明會，釋出營運展望。

另一方面，電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今日也公布 7 月營收達 145.24 億元，月減 6.7%、年增 5%，累計前 7 個月營收則突破千億元大關，達 1088.52 億元、

年增 40.1%。