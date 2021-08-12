〈仁寶法說〉下半年逐季成長 全年筆電出貨維持雙位數成長

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日召開法說，展望下半年，仁寶認為，筆電、非筆電業務都將保持成長，全年營運逐季成長，其中，第三季筆電出貨可望季增逾 1 成，非筆電也將季增 1 成內，全年筆電維持年增 10-15% 目標。

仁寶總經理翁宗斌表示，下半年整體筆電需求維持高檔，預期將由商用、消費性主流機種接棒，Chromebook 需求相對放緩，將調整產線符合客戶需求，也看好商用、消費性機種單價較 Chromebook 高，有助提升下半年毛利。

翁宗斌指出，Chromebook 因歐美國家規劃學生回校上學，導致下半年需求較上半年降溫，認為已回到疫情前正常的季節性需求循環，不過對仁寶來說，Chromebook 不是主力生產機種，影響有限，估全年占整體筆電出貨比重約 15%。

展望明年，翁宗斌認為，商用需求持續成長、微軟 Windows 11 也將催生換機潮，消費機種則要觀察遠距辦公、變種病毒影響，整體而言，預期下半年、明年整體筆電市場動能仍在，單就商用、消費市場，評估明年全球筆電出貨仍將至少持平今年，Chromebook 則需觀察印尼、印度等市場推展狀況。

仁寶也統計今年第二季筆電營收占比達 67%、非筆電事業營收占比則達 33%，整體上半年則各占約 66%、34%。