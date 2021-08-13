我國貧富差距達6.13倍 連3年擴大更創8年新高

主計總處今 (13) 日公布 109 年國民所得統計，去年每戶家庭可支配所得平均數為 108.0 萬元，年增 1.9%，不過，每戶可支配所得差距倍數擴大至 6.13 倍，不僅連 3 年上揚，更創 8 年以來最大，顯示貧富差距持續擴大中。

主計總處依每戶可支配所得高低將戶數分 5 組，去年最高 20% 家庭每戶 217.6 萬元，年增 1.8%，最低 20% 家庭每戶 35.5 萬元，年增 1.4%，差距 6.13 倍，年增 0.03 倍；而吉尼係數為 0.34，年增 0.001。

主計總處說明，政府持續照顧弱勢族群，去年各級政府對家庭提供的各項補助，包括低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼和各項社會保險保費補助等，縮小所得差距 1.16 倍；同時，家庭對政府移轉支出也縮小所得差距 0.14 倍，若不計政府移轉收支，所得差距倍數為 7.43 倍，年增 0.17 倍。

去年平均每戶儲蓄成長、消費下滑

另外，主計總處統計，去年全體家庭消費支出總計 7 兆 1969 億元，年減 0.6%，平均每戶消費支出 81.5 萬元，年減 1.7%，反觀平均每戶儲蓄 26.5 萬元，年增 14.8%

就消費支出內容來看，以住宅服務、水電瓦斯和其他燃料占 24.3% 為最高，其次隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出漸增，占比 17.1%，而食品飲料及菸草則呈逐年下降趨勢，占 15.6%。