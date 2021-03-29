調查：46%青年勞工不曾換工作 現職平均薪資3.2萬元

勞動部今 (29) 日公布 15-29 歲青年勞工就業狀況調查，結果顯示，歷經就業市場磨合期後，青年工作穩定度隨之提升，約有 46% 的人透露不曾換過工作，現職工作平均薪資為 3.2 萬元，較前一年微增 2%，超過 6 成曾獲加薪。

勞動部針對去年 10 至 11 月期間，有參加勞保的 15-29 歲青年進行就業調查，由於少子女化趨勢與高等教育普及影響，去年青年就業者 217.8 萬人，較 2010 年減少 6.3 萬人，其中教育程度為大學以上者 127.9 萬人，占比 58.7%，較 2010 年上升 13.8 個百分點。

青年勞工踏入職場後，平均做過 2.1 個工作，其中有 45.9% 不曾換過工作，換過 5 個以上工作僅占 3.2%，現職工作年資平均為 2.4 年，比每一工作平均時間 (工作總年資 / 工作個數) 1.9 年還多出 0.5 年，顯示青年經過市場磨合期後，工作穩定度逐漸提升。

調查也指出，去年青年現職工作平均薪資為 32287 元，較前一年增加 684 元或 2.2%，較 2012 年增加 4862 元或 17.7%，有 63.5% 的人透露曾獲加薪，加薪原因以「個人在原職務表現良好」占比最高，「個人服務年資增加」則次之。若與初次就業時相較，青年勞工薪資有增加者占 62.5%，平均加薪 4600 元。

此外，青年勞工初次就業年齡平均為 21.2 歲，平均尋職時間為 1.7 個月，尋職時間以「1 個月 (含) 以內」占 66.9% 為最高，其次為「1-3 個月 (含)」占 19.9%，二者合計占比達 86.8%。