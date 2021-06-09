〈紓困4.0啟動〉無薪假勞工及時雨 薪資補貼月數放寬至24個月

勞動部今 (9) 日公告修正「安心就業計畫」，實施期間延至明年 6 月 30 日止，並同步提高補貼請領月數上限至 24 個月，每人每月最高可領 10900 元，去年請領過的民眾也可來申請，盼降低薪資減損對勞工生計的衝擊。

勞動部去年推出安心就業計畫，適用對象為紓困特別條例施行期間，經與雇主協商同意減班休息實施期間達 30 日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，包括按月計酬全時勞工、與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工，庇護性就業身心障礙勞工也可適用。

勞動部宣布，延長安心就業計畫實施期間，將到紓困特別條例屆滿為止，也就是明年 6 月 30 日；無薪假勞工薪資補貼放寬請領月數上限，最高可達 24 個月。

至於薪資差額補貼計算方式，為勞工實施減班休息日前 1 年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險的 12 個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的 50%，按月發給，每人每月最高可領 1 萬 900 元。

舉例來說，某甲為全時受僱勞工，於實施減班休息日前 1 年現職雇主的平均月投保薪資為 45800 元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為 24000 元，依其薪資差額將補貼 10900 元。