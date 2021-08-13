〈廣達法說〉Q3筆電出貨季減1成以內 全年仍雙位數成長

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日召開法說，展望未來，廣達認為，由於教育 Chromebook 拉貨旺季已過，加上第二季基期較高，預期第三季筆電出貨將季減 1 成內，約持平去年 1830 萬台水準，全年則維持雙位數成長目標，至於伺服器動能仍維持強勁，預期下半年可逐季成長，全年也是雙位數成長。

面對近期 Chromebook 市場雜音，廣達財務長楊俊烈表示，Chromebook 拉貨旺季為每年第二季，去年是疫情帶動的特殊現象，雖然下半年 Chromebook 降溫，但仍有 Windows 主流機種接棒需求，出貨穩健。

廣達預期，下半年 Chromebook 占整體筆電出貨比重將從上半年 30-35%，降為 20-30%，若以整體營收比重來看，廣達第二季筆電、非筆電營收比重約各占 52%、48%。

伺服器方面，楊俊烈指出，進入傳統旺季，加上新平台推出、客戶規模放大，下半年伺服器出貨將逐季成長，下半年將優於上半年，全年雙位數成長，目前資料中心與企業客戶各占約 80%、20%。

楊俊烈進一步指出，下半年缺料狀況仍在，但從產品別觀察，伺服器因單價較高，料況相較筆電較佳，預期成長性也將優於筆電，資本支出方面，維持全年 90-100 億元資本支出規劃。