代工廠7月營收 廣達攀今年新高、仁寶站上千億元

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收，廣達因上月季底效應影響，筆電出貨月減近 1 成，但高單價產品增加，營收達 947.57 億元，為今年單月新高，仁寶則是筆電出貨成長、產品單價也提高，單月營收站上千億元大關，達 1079.88 億元，為今年單月次高。

廣達 (2382-TW)

廣達 7 月合併營收 947.57 億元，月增 4.8%、年減 13%，為今年以來單月新高，今年前 7 月營收達 6239.88 億元、年增 9.6%。

出貨方面，廣達 7 月筆電出貨下滑至 590 萬台，月減 11.94%、年增 5.36%，為今年單月出貨首次低於 600 萬台水準，但由於高單價產品出貨增加，帶動營收成長，累計今年出貨已達 4390 萬台。

廣達表示，7 月出貨下滑主因是受供應鏈缺料、上月季底效應影響，預期第三季筆電需求將持續由主流機種接棒，目前訂單則仍維持高檔，

廣達本周五 (8 月 13 日) 也將召開法說會，預期將公布第二季、上半年財報，並釋出第三季、下半年營運展望。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 7 月受惠筆電出貨增加、平均單價提高，單月營收再度站上千億元大關，達 1079.88 億元，月增 18.1%、年增 20.3%，為今年次高，累計前 7 個月營收達 6389.72 億元、年增 19.3%。

出貨方面，仁寶 7 月筆電出貨達 490 萬台，月增 2.08%、年增 22.5%，累計前 7 個月筆電出貨則達 3100 萬台、年增 27.57%。

仁寶指出，7 月筆電出貨較上月微幅增加、產品單價也提高，加上非個人電腦同步增溫，帶動營收成長，展望第三季訂單需求仍強，但出貨要觀察 CPU、面板、電源 IC 等零組件供應狀況，全年筆電出貨年增 10-15% 目標不變，非個人電腦也維持逐季成長、全年雙位數成長目標。

仁寶本周四 (8 月 12 日) 也將召開法說會，市場預期將公布第二季財報，並釋出下半年營運展望。