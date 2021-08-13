〈TPK法說〉Q2純益季減8% EPS 0.79元 上半年每股賺1.65元

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (13) 日召開線上法說並公布第二季財報，受惠筆電、大尺寸平板需求強勁，整體產品組合轉佳，加上業外挹注下，第二季稅後純益達約 3.22 億元，季減 8%、年增 4.55%，每股純益 0.79 元，累計上半年每股賺 1.65 元。

宸鴻第二季營收 245.88 億元，季減 15.75%、年減 12.34%，毛利率 3.97%，季增 1.11 個百分點、年減 1.02 個百分點，營利率 0.74%，季增 0.5 個百分點、年減 0.79 個百分點，在業外匯兌、處分利益挹注下，單季稅後純益達 3.22 億元，季減 8%、年增 4.55%，每股純益 0.79 元。

累計宸鴻上半年營收 537.74 億元，年減 4.4%，毛利率 3.36%，年減 0.92 個百分點，營益率 0.46%，年減 0.49 個百分點，稅後純益 6.72 億元，年增 93.7%，每股純益 1.65 元，為 2018 年以來同期新高。

宸鴻表示，第二季營收減少主因是傳統淡季、客戶新舊產品世代交替所致，其中，智慧型手機出貨量減少幅度最大，但筆電仍受惠宅經濟需求，維持成長，此外，車載用觸控、非消費性電子產品營收比重約占 6%。

產品組合方面，宸鴻第二季 7 吋以下小尺寸產品，因手機出貨減少，營收季減 44.8%，比重降至 18%；7-11 吋平板也受淡季影響，營收減少 21.3%，比重達約 28%；11-16 吋筆電、大尺寸平板產品營收則季增 10%，比重大增至 49%；其他則是 16 吋以上教育、商業白板產品。