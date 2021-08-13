亞馬遜計畫今年對美國供應商支出增加20%

據報導，美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 表示，在 Delta 變種病毒可能對企業帶來更多不確定性的情況下，計劃在今年將該公司對美國供應商的支出增加 20%。

亞馬遜指出，計畫從超過 20 萬家美企採購超過 1,200 億美元的產品和服務，包括電動車製造商、紙箱生產商、建築和工程公司等，以及辦公用品和設備商，這些美國供應商大多是中小企業。

亞馬遜稱，對於美國供應商增加 20% 的支出，並不包括在亞馬遜網站上販賣商品的公司，而是只限定於提供亞馬遜運營所需用品和服務的公司。

亞馬遜全球消費者執行長 Dave Clark 在一份聲明中表示：「如今有數百萬的家庭依靠我們來提供每日所需用品。我們要為客戶提供服務需要許多的團隊合作，因此與數十萬家美企建立了合作夥伴關係。今天宣布的計畫是我們對這些業務的最新的承諾，將在他們身上加重支出。」

亞馬遜在上個月公布第二季度財報，營收為 1130.8 億美元，年增 27%，低於市場預期。該公司預計第三季將帶來 1060 億至 1120 億美元的營收，低於華爾街預期的 1187 億美元。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，去年疫情封城期間的爆發式成長造就高基期，成為第二季成長率下滑的主因，預計未來幾個季度的成長幅度也將持續放緩。不過，他強調，客戶仍持續向亞馬遜訂購商品。

亞馬遜股價於週四收於 3,303.50 美元。該股今年迄今僅上漲了 1% 以上，並遠離了 3,731.41 美元的歷史收盤高位。