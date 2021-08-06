Delta病毒太兇猛！亞馬遜員工返回辦公室計畫推遲至明年1月

面臨高傳染性的 Delta 新冠變種病毒，科技業紛紛推遲員工返回辦公室的時間，亞馬遜 (AMZN-US) 將該時間表推遲到 2022 年 1 月，成為最新一家作出應對的大型科技公司。

亞馬遜證實，美國和其他一些國家 / 地區的公司員工到 2022 年 1 月 3 日才開始返回辦公室，此前亞馬遜預計讓大部分員工在今年 9 月 7 日當週起定期返回辦公室。

最近幾週，隨著新冠病例激增，包括谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 和推特 (TETRUS) 在內的其他科技公司已經調整了其員工返回辦公室的計畫。

與谷歌和臉書不同的是，亞馬遜並沒有要求返回辦公室的員工接種疫苗。亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在上週發布第二季財報時證實了此點。

亞馬遜表示，公司要求員工在辦公室戴口罩，除非他們出示完全接種疫苗的證明。

除了科技公司，全球最大的資產管理公司貝萊德 (BlackRock) (BLK-US) 也將所有美國員工返回辦公室的計劃從 9 月推遲到 10 月。

根據貝萊德營運長 Rob Goldstein 簽署的內部備忘錄，已接種疫苗的員工最近幾週已經可以在辦公室工作，他們也可以選擇繼續進辦公室工作，除部分場所必須配戴口罩外，其他場所可自行選擇配戴與否。

一旦更多員工返回辦公室，貝萊德將推出混合式工作政策，即 3 天在辦公室工作，搭配 2 天遠程地點工作。