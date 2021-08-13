興富發董座：房市剛性需求仍在 建案來客數持續增加

建商興富發 (2542-TW) 疫情期間全台獵地動作不間斷，董事長曹淵博今 (13) 日指出，疫情期間以表面上來看，房市交易量萎縮，實際上各建商獵地動作還是持續進行，房市下半年剛性需求仍在，近一年來原物料價格飆漲推升，預期未來房價還是會漲，6 月以後來客數已明顯增加。

曹淵博今天在股東會後指出，近一年原物料價格上漲，鋼筋價格更已翻倍走高，加上工資不斷推升，2020 年和今年六都房價比較，漲幅至少都有 5% 以上，其中台南有 15% 左右、高雄有 7%，預期未來房價還是會漲。

曹淵博並指出，台灣最重要的還是利率和經濟表現，在本土疫情趨緩後，6 月中旬起，中南部來客數及成交都慢慢回來，北部地區 7 月也漸漸回溫，建商也是隨著疫情狀況來調整推案，如果疫情像現階段是可控，預期就會爆量推案，公司也預計今年下半年在高雄推出 4 筆建案，累計總銷金額估在 200 億元到 300 億元之間。

興富發總裁鄭欽天之前訂下 10 年內，要在全台興建 30 棟現代化商辦大樓目標，興富發發言人廖昭雄表示，公司在汐止的商辦案，目前正在走都市更新計劃，現在就是規劃 4 棟商辦，每一棟高達 2 萬坪，另外，桃園、台中、高雄都有商辦規劃陸續進行，10 年內 30 棟商辦大樓目標可以達成。

興富發持續看好大台北地區商辦需求，今年 3 月底和新北汐止新隆儲運簽訂樟樹灣都更合建案，將興建 3 棟商辦、1 棟飯店，由於此案走都更程序，取得建照時間約需 2 年，興建期 3 年 6 個月，總銷金額逾 322 億元，預估分回總銷上看 200 億元，廠辦案完工時間落點約在 2026-2027 年。

興富發與新隆儲運汐止工建段 (樟樹灣) 的廠辦都更合建案，全案基地高達 1.4 萬多坪，未來可售面積達 8.6 萬坪。