首獲高階訂單 郭明錤：京東方供貨MacBook Air Mini LED面板

天風國際分析師郭明錤發佈最新的報告指稱，蘋果將在 2022 年中推出全新設計的 MacBook Air，主要賣點之一就是採用 Mini LED 螢幕，而京東方將是 MacBook Air 的 Mini LED 面板供應商之一。

報告指出接到該機型的訂單對京東方意義非凡，這是京東方首度取得蘋果高單價高階訂單，對京東方的 Mini LED 面板設計與生產能力將有顯著貢獻，並有利於獲得非蘋果陣營訂單。

郭明錤表示目前還不確定 Mini LED MacBook Air 大量生產後，既有的 M1 MacBook Air 會否結束生產。如果 M1 MacBook Air 會結束生產，則意味著 Mini LED MacBook Air 售價可能會與目前的 M1 MacBook Air 相同。

如果 M1 MAcBook Air 不會結束生產，則意味著 M1 MacBook Air 的售價可能會降低。無論是哪一種情況，均有助於 MacBook Air 整體出貨量。

Mini LED MacBook Air 將提供數種機殼顏色選項，外觀設計則與 2021 年第三季新款 MacBook Pro 相似。

2021 年 MacBook Air 總出貨量約 550 萬～600 萬台，而預期因受惠於 Mini LED MacBook Air，2022 年 MacBook Air 總出貨量提升至 800 萬台或以上。

郭明錤稱 2021 年第三季新款 MacBook Pro 的 Mini LED 面板供應商是 LG Display 與 Sharp/GIS。預期 2022 年新款 Mini LED MacBook Air 面板供應商是京東方與 LG Display。

因京東方過去只出貨 MacBook Air 用的低階面板，因此取得高單價 Mini LED 面板訂單對京東方的意義重大。相信此訂單將有助於京東方的蘋果事業在 2022 年顯著增長。

京東方取得蘋果的 Mini LED 面板訂單有助於該公司提升設計與生產 Mini LED 面板的能力。受惠於設計與生產能力提升，相信京東方將取得更多來自非蘋陣營的 Mini LED 面板訂單。

在京東方的估值方面，市場只關注電視面板報價與出貨量，但郭明錤認為規格升級與產品組合 / 產能優化對京東方長期成長更為重要。

他指出京東方自 2H21 開始將提高 65 吋電視或以上與高階 IT 面板出貨比重，並降低單價與獲利較低的 32 吋電視面板出貨比重。電視面板出貨量可能會因此下降，但營收與利潤反而能成長。

小尺吋面板方面，預估京東方的 iPhone OLED 面板出貨量可望在 2022 顯著成長，年增約 150% 或以上，出貨量則是 2000 萬–2,500 萬片。受惠於 iPhone 面板訂單貢獻，京東方的手機 OLED 市佔比重可望從 2021 年的 5%～10% 提升至 2022 年的 10%～15%。