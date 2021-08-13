中國科技業監管出重拳 紅杉資本投組迎難關

《彭博社》週四 (12 日) 報導，中國政府近期對科技業頻頻祭出重拳監管，其中紅杉資本（Sequoia Capital）涉足投資的線上教育課技業慘遭監管機構扼殺，投資人擔心該公司其他持股公司如字節跳動（ByteDance）、京東 (JD-US) 將成為下一個目標。

紅杉資本及其子公司紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China）十幾年來在中國眾多新創企業中投資逾 100 億美元，包括字節跳動、京東 等公司，如今美中兩國的監管行動不僅壓迫中國科技業，也給投資人帶來許多未知數，讓中國投資前景陷入不確定性中。

據知情人士透露，長期而言紅杉資本對中國市場仍持樂觀態度，並打算繼續投資獲利，而其子公司紅杉資本中國基金約 600 家中國公司的投資組合公司中，醫療保健行業佔約三分之一，而且約有一半是今年上半年 IPO 的公司。

但在中國政策一連串變化下，讓紅杉資本與其在亞洲的競爭對手策略帶來微妙影響。上月中國政府對教育科技公司的相關規定進行全面改革，目前中國禁止部分教育科技公司吸收外資，並要求這些公司成為非營利機構。

英國研究機構 Preqin 表示，紅杉資本是中國科技教育領域中大型的風險投資公司之一。據當地媒體報導，該公司已投資火花思維與作業幫，前者今年市值約 15 億美元、後者在 2018 年的估值約 30 億美元。知情人士透露，紅杉資本中國基金仍在權衡要如何處理這些投資。

紅杉資本只是眾多在中國開拓新業務領域的投資公司之一，Coatue Management、軟銀集團、光速中國創業投資基金（Lightspeed China Partners）與數位天空科技（DST Global）皆與紅杉資本持有相同的中國公司股票。不過紅杉資本中國基金仍然與眾不同，比其他大多數國家早在中國投資，使其持有大量受矚目的中國公司股票。

眼下投資人擔心的是，中國的打擊行動最終是否會吞噬更多消費服務類型的公司，而該類公司執行長過去如何小心翼翼與官員交好、支持政府的言論已不再重要。以最遵守中國監管規則的模範生騰訊 (TCEHY-US) 為例，近期仍因反壟斷行為受罰，還遭官媒指控誘導遊戲成癮。

中國政府的最新舉措讓知名投資人望而卻步，軟銀執行長曾表示，中國未來發展潛力是無庸置疑的，但北京當局卻一再制定的新規則，在監管風波塵埃落定之前，將秉持觀望態度。

知情人士表示，儘管大公司與政府高層官員的溝通管道仍保持暢通，但許多官員也不敢在沒有政府的許可下與投資人或企業家商談，與過去官員都會幫新創企業鋪平發展的道路情景大不相同。

騰訊周四（13 日）下跌 2.13%，每股暫報 60.99 美元，京東下跌 0.66%，每股暫報 70.62 美元。

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