木材價格跌跌不休+供需漸平衡 業者：下半年營建需求將回巢

木材價格經歷 4 月飆漲後一落千丈，7 月許多木材經銷商與製造商都出現庫存過剩的跡象，不過根據木材經銷商業者，木材價格下跌已經重新點燃市場需求。

Sherwood Lumber 營運長 Kyle Liat 周四 (12 日) 受訪時表示：「過去三周我們看到人們重新產生購買興趣。這些來自於今年下半年的實際訂單和當地營建業，最明顯的是商用不動產和多戶屋需求。」

木材價格近期已跌至每千板英尺 480.4 美元，是去年 7 月 8 日以來最低水平，當時木材價格為 465 美元。木材已連續 13 周下跌。

如今木材供應量正大幅增加，據 John Burns Real Estate Consulting 7 月調查，有 49% 的建材經銷商和製造商表示木材產能過剩，34% 認為庫存略有下降，但沒有人認為木材產能非常緊張。而在木材價格狂飆的 4 月份，有 40% 的受訪者認為庫存非常緊張。

Liat 表示，目前木材價格非常合理，主因在於營建業正從疫情中復甦，卻面臨成本大幅上升，使部分業者暫緩建案，等待價格趨穩。

現在木材市場現在正經歷平衡階段或尋求平衡。Liat 說：「我們發現，疫情前的持續性建造需求仍非常、非常樂觀。這樣的預估需求也使業界更輕鬆看待今年下半年的木材市況，以及庫存重建。」