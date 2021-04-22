需求強彈加劇供應短缺預期 現貨鈀金再攀歷史新高

對於車商需求反彈將加劇供應短缺的預期，將現貨鈀金推升至歷史新高。

Investing.com 報價顯示，台北時間周四 (22 日)0 時許，現貨鈀金漲 4.14%，暫報每盎司 2876 美元，日內高點為 2896 美元，刷新 2020 年 2 月創下的最高紀錄。在連續 5 個交易上漲的基礎之上，鈀金今年漲幅已超過 17%。

現貨鈀金價格日線圖 (圖：Investing.com)

作為汽車觸媒轉換器的必要原料，近年來隨著歐盟、中國等收緊廢氣污染標準，刺激汽車製造商的需求，使鈀金陷於短缺。俄羅斯礦業巨頭 MMC Norilsk Nickel PJSC(Nornickel) 經營礦山因水災導致供應鏈中斷，加劇了原就緊縮的鈀金供應。

BMO Capital Markets 金屬衍生商品主管 Tai Wong 表示，鈀金漲勢是由眾多因素所推動，從根本來看，今年鈀金市場將出現嚴重赤字，汽車製造商必須補貨。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 此前表示，鈀金市場今年將為連續第 10 年供應短缺，預計市場赤字約為 100 萬盎司。

鑑於供應嚴重緊縮，花旗集團 (Citigroup) 表示，在基礎情況下，鈀金未來 3 個月內估將攀高至每盎司 3000 美元，若 Nornickel 礦山復原情況不佳，價格甚至可達 3500 美元。