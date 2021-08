三分鐘讀懂熱門 NFT 卡牌遊戲 Parallel

Parallel 是一款 NFT 卡牌收藏遊戲,融合錯綜複雜的背景故事和神話,以探索混合 NFT、增強現實(AR)和實體卡帶來的潛力。

撰文:Rafi_0x

編譯:Perry Wang

1/ 這是有關 @ParallelNFT 的連環推,推薦給那些希望買到一些 NFT 卡牌、卻不知從哪兒入手的人。

Parallel 是一款 NFT 卡牌收藏遊戲(想象一下插上 NFT 翅膀的萬智牌 Magic The Gathering),而且在我看來,它有可能在 NFT 大規模普及方面發揮重要作用。

2/ Parallel 卡牌的美術質量非常出色,其設計團隊成員擁有暴雪、Epic Games、藝電 /Electronic Arts、育碧 /Ubisoft、夢工廠動畫 /DreamWorks Animation 和許多其他大型工作室的工作經驗,單憑美學一項,就可能足以讓這些 NFT 銷售一空。

3/ 該遊戲還有一個錯綜複雜的背景故事和神話,應該會推動很多很酷的遊戲敘事和相關內容,利如書籍、漫畫、劇集和電影。

有興趣的玩家可以查看他們的 官網 中「Story 和 Parallels」部分,瞭解更多詳細信息。

4/ 但讓我最興奮的部分是,Parallel 使用 NFT 而不是實體卡,不是去做「普通的」卡牌遊戲,而是真正去探索混合 NFT、增強現實(AR)和實體卡可以帶來的全部潛力。

5/ 增強現實技術將成爲該遊戲的重要組成部分,所有 NFT 卡都可以兌換爲實體卡,實體卡除了可以作爲收藏品之外,還可以作爲 AR 現實標記(Marker)。想知道那會是什麼樣子? 看看這個 視頻 就知道了。

6/ 在遊戲故事線中,「Parallel」 是一羣在宇宙中分別進化了數千年的人類,現在正在爲奪回對地球的控制權而戰。共有 5 種不同的 Parallel 可供選擇:Earthen、Marcolian、Augencore、Kathari 和 Shroud。

7/ 每個 Parallel 都有自己的一套卡片,想要玩遊戲,每個玩家需要一副 含有 40 張卡片的套裝,這套牌只包含 5 種 Parallel 類型中的一種,再加上「通用卡」。所以通用卡有點像撲克牌裏的王牌,並且是唯一可以與任意一套牌配合使用的卡牌。

8/ 卡牌稀有度級別各有不同:普通 /Common、罕見 /Uncommon、稀有 /Rare 和傳奇 /Legendary (低於 1000 個版本)。還有超級稀有的 Prime 卡,比如下面的「火星長子 /The First Son of Mars」,這類 Prime 卡可玩性很強、能力也很強大,但不被批准參加官方競技遊戲。

9/ 雖然該遊戲的網站上有對每張卡片的簡要說明,但每張卡片的確切用途尚未公佈,因此目前對卡片的需求主要基於其稀有性。一旦卡片用途發佈,目前一些被忽視的卡片可能會迎來一波搶購潮。

10/ 如果您只想瞭解玩遊戲的知識,上面這些可能就是您需要知道的全部內容。

不過,現在有趣的部分來了: flex 和 cash。

在 flex 方面,會有特別版卡片、perfect loop、卡背(card back)和收藏卡。

11/ 特別版(簡寫爲「SE」)卡牌基本上是標準版的稀有版本,它們在遊戲中具有相同的功能,但在 AR 中看起來會有所不同,並且可以兌換更酷的閃卡 /Holofoil 實體卡(見 視頻)。

12/ Perfect Loop (簡寫爲「PL」)也將具有與標準卡牌相同的功能,但是它們是標準卡牌的罕見動畫版。我們已經可以看到一些 OG 只使用 SE 和 PL 卡牌來組成完整的牌組。

13/ 另一個主要的 flex 是卡背,它或者是每個 Parallel 的 Logo (我想職業玩家會想要玩自己選擇的 Parallel 卡背),或是代表每個 Parallel 和某些關鍵卡片的 3D 動畫。

14/ 最後是純粹的收藏概念藝術卡,非常稀有,看起來美不勝收:

15/ 現在談錢的問題。

儘管目前還沒有官方信息,但該遊戲也應該有一款原生代幣 $PRIME,賺取 $PRIME 的方法之一可能是使用 Prime Key 卡牌,但供應限量爲 1500 張。

16/ 用戶應該能夠通過焚燬 Prime Key 卡牌,換取一定比例的 $PRIME 供應量,或者將它們與 Catalyst Drives (供應量爲 250 )相結合創建 Prime Drives,後者有望爲持有者帶來以 $PRIME 支付的被動收入——但同樣, 目前還沒有官方信息發佈。

17/ 最後但同樣很重要的是, Parallel 卡牌的聖盃是「傑作 /Masterpiece」。每張唯一版本傑作卡,都可以讓其持有者在任何該類型卡牌(包括同一卡牌的標準卡、SE 和 PL 版本)的銷售中,抽取 10% 版稅費收入中的 1%……永遠有效!

18/ 對於那些沒有在 7 月 30 日收到空投的人而言,未來的空投計劃是在 2021 年 10 月和 2022 年 1 月進行。

該遊戲發佈的日期尚未確定,但鑑於團隊迄今爲止的工作交付情況,我相信無論何時發佈,都會令人驚歎!

19/ 奉上幾個有用的鏈接: