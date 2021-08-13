Synthetix 創始人：關於 DeFi、NFT、藝術和遊戲交叉點的思考

DeFi 才能在更大程度上改變和影響整個社會，而遊戲和娛樂只是更容易抓住人們的注意力而已。

撰文：Kain Warwick，Synthetix 創始人

翻譯：盧江飛

最近我一直在思考 DeFi、NFT、藝術和遊戲的「交叉點」。在此，我想把自己目前的想法做一個總結併發布在推特主題帖上：

我要強調的第一件事是：注意力和影響力之間的區別。很多引起高度關注的東西都沒有影響力，比如最新推出的幾部漫威電影；與此同時，許多具有重大影響力的事物卻很少受到關注，比如一些新穎的數學證明。

儘管我們都對 DeFi 感到興奮，但現實情況是，DeFi 仍屬於金融類別。這意味着，雖然其影響力很大，但關注度其實並不高。與之相反的是投機狂熱，投機狂熱通常會受到高度關注，但對整個行業的影響卻不大，市場內爆也是如此。

另一方面，藝術和其他形式的文化表現形式往往也會受到高度關注，但影響力較低。這些領域的影響力只會隨着時間推移而慢慢增長，而且前提是它們能夠倖存下來——許多重要的藝術反而會被現代觀衆嘲笑或忽視。

因此，這就是爲什麼我認爲 NFT 和遊戲會在未來十年內比 DeFi 獲得更多關注（關注度可能超過幾個數量級）。但事實上，DeFi 才能在更大程度上改變和影響整個社會，而遊戲和娛樂只是更容易抓住人們的注意力而已。

然而，影響力和關注度之間就沒有任何關聯嗎？實際上，高關注度的創新可以與高影響力創新產生共生關係（相信互聯網+色情）。

在關注度方面，NFT 和加密遊戲使 DeFi 相形見絀，但它們都使用了相同的底層技術，但隨着越來越多消費者開始訪問以太坊，由此也會產生的大量關注也會成爲 DeFi 和 NFT 的保護層（protective layer）。

在某種意義上，在 DeFi 中進行創作讓我感覺很奇怪。我一生都是個音樂家，當我住在波士頓時，我所在的樂隊在東海岸進行了一百多場演出，我還寫了一本小說。藝術對我來說可能是世界上最重要的東西。

另外，在很長一段時間裏，我還是一個遊戲玩家，我 4 歲的時候擁有一臺 Atari——不好意思暴露年齡了，但我真不知道我爸爸當時怎麼會在我那麼小的時候買遊戲機給我，可能他自己想玩。我對《運河大戰》（River Raid）遊戲很着迷，也喜歡玩大型多用戶在線角色類遊戲（MMORPG）、《地牢入侵》（Dungeon Hack）和 RTS，這些遊戲都很棒！

遊戲和 NFT 的交叉點將令人興奮。再加上以 NFT 形式出現的寒武紀藝術大爆發，都會在 DeFi 重塑金融的關鍵工作提供支持，最終構建一個更公平、更開放的全球市場。

因此，當 Illuvium 橫空出世時，的確讓我感到喫驚。儘管我不喜歡輸，但在關注度方面，Illuvium 真的令 Synthetix 相形見絀。對我來說，這真的讓人感到有點小不爽，畢竟我一直認爲自己非常有競爭力。

不過，這種關注度其實可以推動市場對以太坊、以及基於 ETH 的擴展解決方案等底層技術的需求增長，最終，對整個行業來說無疑會是一件好事。