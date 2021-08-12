鉅亨美股雷達：百度財測保守、特斯拉全年交車成長50%十拿九穩

美股重要看點：

週三 (11 日) 美國公布 7 月 CPI 年增 5.4%，月增 0.5%，較前一個月的 0.9% 放緩，部分市場分析認為，美國通膨增長可能已觸頂，合於聯準會 (Fed) 先前一再向市場強調的高通膨僅是短期現象。

政經消息方面，美國兩黨在通過逾 1 兆美元的基建案後，參院週三 (11 日) 再通過 3.5 兆美元的預算草案，草案涵蓋氣候變遷政策、醫療保健、教育等領域。參院各委員會正展開協商，最快將在 9 月 15 日前完成預算法案細節。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 220.3 點，或 0.62%，收 35,484.97 點。

那斯達克指數下跌 22.95 點，或 0.16%，收 14,765.13 點。

標普 500 指數上漲 10.95 點，或 0.25%，收 4,447.7 點。

費城半導體指數下跌 7.9 點，或 0.24%，收 3,350.9 點。

今日重要總經數據：

上週美國初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值 38.5。

上週美國初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值 293.0。

美國 7 月 PPI 年增率，市場預期 7.1%，前值 7.3%。

美國 7 月 PPI 月增率，市場預期 0.6%，前值 1.0%。

美國 7 月核心 PPI 年增率，市場預期 5.6%，前值 5.6%。

美國 7 月核心 PPI 月增率，市場預期 0.5%，前值 1.0%。

重要個股動態：

1. 百度 (BIDU-US)

百度 (BIDU-US) 週四 (12 日) 公布第二季營收報人民幣 314 億元，年增 20%，Non-GAAP 稀釋後 ADS 報人民幣 15.41 元，均優於市場預期，主要受惠於雲端業務，但因第三季展望較為保守，加上中國疫情升溫，為百度深入雲端和智能設備領域的努力蒙上陰影。

Q2 財報關鍵數據：

營收：人民幣 313.5 億元，年增 20%，FactSet 調查共識預期為人民幣 309.9 億元

Non-GAAP 營業利益：人民幣 56.53 億元，年增 1%

Non-GAAP 歸屬於百度股東純益：人民幣 53.59 億元，年增 5%

Non-GAAP 稀釋後 ADS：人民幣 15.41 元，年增 5%，FactSet 調查共識預期為人民幣 13.09 元

百度創辦人、執行長李彥宏表示，核心業務再次強勁增長，受 AI 雲業務帶動，其智能雲收入年增 71%。廣泛來看，百度廣告收入年增 18%，非廣告收入年增 80%。

百度預計，第三季營收將介於人民幣 306 億元至 335 億元間，年增幅 8%-19%，FactSet 調查共識預期為人民幣 331 億元，該公司透過聲明表示，中國疫情不斷演變，使業務發展能見度受到限制。

BIDU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蔚來汽車 (NIO-US)

蔚來汽車週三 (11 日) 發布第二季財報，虧損低於市場預期，並公布了令人樂觀的第三季財測。

蔚來第二季每股虧損報 3 美分，低於市場預期的 9 美分和去年同期的 19 美分，營收則增長 145% 至 13.1 億美元，合於市場預期。

蔚來第三季財測預估營收將落在 13.8 億至 14.9 億美元之間，增幅介於 97% 至 113% 之間；第三季交車量則預估將落在 2.3 萬至 2.5 萬輛之間，比去年同期增長 88% 至 105%。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

2021 年進入下半年，而越來越多數據顯示，特斯拉今年交車量增長將有望超過 50%。

由於去年的低基期效應，故今年特斯拉前二季特斯拉交車量分別年增 109% 和 121%，僅第二季數據看，特斯拉產量就達到 20 萬輛，彰顯了產能的大幅擴張，

特斯拉產能繼續走強，這在今年來說並不是件容易的事，因今年汽車製造業普遍面臨車用晶片供給緊俏、港口塞港等問題。

特斯拉第二季 Model 3、Model Y 交車量大增 169%，推動第二季特斯拉交車量由去年同期的 7.6 萬輛和第一季約 18 萬輛增長至 20.48 萬輛。

合計特斯拉上半年交車量共達 386181 輛，故下半年特斯拉只需交車達 414000 輛，即可以令今年總交車量達到 80 萬輛。

鑑於 2021 年年底前特斯拉將有兩家新工廠投產，故特斯拉 2021 年交車量目標增長逾 50%，似乎已是十拿九穩。