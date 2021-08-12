認列轉投資收益 晟德上半年純益年增逾1倍 每股賺7.29元創高

晟德 (4123-TW) 今 (12) 日公布財報，受惠認列轉投資收益，上半年稅後純益 33.37 億元，年增 127.86%，每股純益 7.29 元，創同期新高。

晟德上半年營收 2.91 億元，年減 29.64%；毛利率 51.93%，年減 3.6 個百分點；營利率 - 163.19%，虧損較去年同期擴大。

晟德第二季營收 1.33 億元，季減 16.35%、年增 26.39%；毛利率 48.44%，季減 6.41 個百分點、年減 6.05 個百分點；營利率 - 117.2，虧損較上季收斂、較去年同期擴大；稅後純益 12.19 億元，季減 42.45%、年減 2.84%，每股純益 2.66 元。

晟德指出，由於轉投資公司益安 (6499-TW) 策略性調節子公司達亞國際 (6762-TW) 持股，加上轉投資基金因科興新冠疫苗獲世界衞生組織批准列入「緊急使用清單」，成長動能暢旺，推升上半年營運貢獻。

晟德指出，轉投資公司近期營運有所斬獲，其中，新藥公司順藥 (6535-TW) 旗下急性缺血性中風新藥 LT3001 完成 2A 臨床試驗後，規劃今年第 4 季在台灣、美國、中國共執行三項 2B 臨床試驗，預計 2023 年底有望取得初步數據結果。

另外，骨科醫材廠博晟 (6733-TW) 旗下兩相軟骨修復植技術 (BiCRI) 產品已導入全台 7 家醫院外，針對脛骨骨折修復的 BiG-001，已取得美國 FDA 醫療器材臨床試驗許可，即將展開試驗，並持續洽談全球合作授權機會。

博晟轉投資公司 Osteopharma 在日本進行 OIF(骨生長因子) 骨折不癒合二期臨床試驗已全數收案完成，最快 2022 年第二季公布數據結果，數據將有利於加速 OIF 的全球授權與佈局。