跌破上升季線一定會彈嗎？手中持股該如何操作？

根據葛蘭必 8 大法則，跌破上升季線是要買不是賣。

(https://www.youtube.com/watch?v=q3n0tNjG4Z0&t=50s)

但何時要彈呢？就過去經驗，3 天融資大減百億，就不用再殺低了，而發動時機就是看加權日 KD 何時出現黃金交叉，就是何時反彈！操作都不用猜，看到現象出現再做動作都還來得及。

台股今日雖壓回，但上市櫃上漲家數卻較多，上櫃 OTC 指數甚至翻紅，但表今日的內容物相當不錯，在這種氛圍之下，行情確實有機會出現反彈了！沒有賣低的，還在市場的人就有機會，觀察的重點在哪？

請觀看 https://youtu.be/UEBtb4vgfUg

行情未來怎麼看，整體行情到底走空沒？首先須先看美股怎麼了？美股只要沒問題，台股就沒大問題！美股若還是多，台股沒有獨自走空的道理。

根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股道瓊日 KD 黃金交叉所以昨天還創歷史高，但 NASDAQ、費半較弱，主因就是日 KD 死亡交叉，其實上班族真的不用去看那麼多財經消息，什麼基礎建設？拜登？民主黨？共和黨？參議院？眾議院？其實看太多，還不如簡單看日 KD 就好。

台股今天其實看起來很弱，其實是有邏輯的！過去我們藉由白宮與通用、福特等汽車製造商發布聯合聲明稱，拜登將於週四簽署一項行政令，設定到 2030 年零排放汽車銷量佔新車總銷量 50% 的目標，藉由鴻海 (2317-TW) 買下旺宏 (2337-TW)6 吋晶圓等消息，抓出車用零組件概念股。

電動車電池概念股聚和 (6509-TW) 、康普 (4739 -TW)、美琪瑪 (4721-TW) 會員持股 3 天 2 根漲停、精星 (8183-TW) ，鴻海家族的碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TW)，廣宇 (2328-TW) 及相關概念股乙盛 (5243-TW)、正達 (3149-TW)、榮創 (3437-TW) 壓回 、跟車用有關的 ic 設計普誠 (6129-TW) 震盪走高，持續看好

整流二極體概念股強茂 (2481-TW) 大漲、台半 (5425-TW) 、虹揚 - KY(6573-TW) 及德微 (3675-TW) 震盪、朋程 (8255-TW) 此族群整體而言表現就是比大盤強，可持續鎖定，很多股票波段滿足點未到。

MOSFET 概念股茂達 (6138 -TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299 -TW))、尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW)、捷敏 (6525-TW) 漲停，甚至延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707 -TW)，上週明確說明此族群陷入震盪整理，不用追，到今日有些股票已開始率先表態囉，但表整理即將結束，攻擊再起！

而本波航運股大家都不看好，甚至政策面對於當沖股要降溫，搞到有基本面的航運，量能出現急縮，也因為如此，籌碼慢慢穩定，今在陽明海運 (2609-TW) 解禁下出現拉尾盤、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 同步上攻；台航 (2617-TW)、(2612-TW) 中航、(5608-TW) 四維航、(2637-TW) 慧洋也開始上攻，手中有船票，捨不得跳船的人可來 (Telegram：https://t.me/imoney168)

而上次提醒的面板股羽翼未豐，還無法形成主流，今天也印證目前看法未變。

IC 設計概念股是大趨勢，短線震盪在所難免，而中長期而言，台灣這塊相當強，加上有台積電、聯電、世界先進、力積 的幫襯，相信接下來 8 月中過後會有很多黑馬出現：聯發科為指標股，其他愛普 (6531-TW)、祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6756-TW)、晶心科 (6533-TW)、驊訊 (6237-TW)、安國 (8054-TW) 、晶炎 (6411-TW)、金麗科 (3228-TW)、晶宏 (3141-TW)、晶豪科 (3006-TW)、亞信 (3169-TW)、普誠 (6129-TW)、聯陽 (3014-TW)、 3034 聯詠 (3034-TW)、6233 旺玖 (6233-TW)、鈺太 (6679-TW) 震盪都可留意。

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