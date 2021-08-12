蔚來汽車前7月交車數超越去年全年 主力供應商緯創同步受惠

中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US) 前 7 月交車數已超越去年全年，展望第三季，蔚來預期電動車交車數將續創單季新高，達 2.3-2.5 萬台，季增 5%-14.2%，且技術平台 2.0 (NT2.0) 三款新車也持續開發中，預計明年開始交車，市場看好，隨著蔚來交車數持續成長，台廠主力車電供應商緯創 (3231-TW) 將同步受惠。

蔚來 6 月電動車交車數首次突破 8000 輛大關，達 8083 輛，累計第 2 季達 21896 輛，符合原先預期，蔚來也公布 7 月交車數達約 7931 輛，雖較上月下滑 1.8%，但累計前 7 月交車數已達約 49887 輛，超越去年全年。

緯創 2018 年就打入蔚來供應鏈中，拓展電動車新事業布局，主要供應汽車電子控制系統、相關零組件等產品，緯創也深化與蔚來關係，分別持有蔚隆南京汽車智能、蔚隆昆山各 33.41%、100% 股權，根據緯創最新財報披露，第二季緯創在業外就各依比例認列 42.1 萬元虧損、6083.8 萬元投資利益。

觀察緯創新能源車市場布局，緯創透露，目前在中國含蔚來汽車至少有三個新能源車客戶，產品涵蓋 ADAS (先進駕駛輔助系統)、ECU、智慧座艙等，也計畫投資 80 億日圓 (約新台幣 20.4 億元) 取得日本中小面板廠 JDI(6740-JP) 旗下高雄晶傑達 100% 股權，將液晶顯示模組事業擴展至車載、工控領域。

緯創指出，車用電子目前對集團整體貢獻仍低，但看好在新能源車發展趨勢下，樂觀預期今年車用電子營運貢獻將較去年有翻倍成長。

展望未來，蔚來也計畫旗艦智慧電動車 ET7 等三款採用 NIO 技術平台 2.0 的新款電動車，在 2022 陸續交車，屆時可望再刺激整體交車量提升，也有助相關供應鏈營運再添動能。