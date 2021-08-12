專家：黃金是 2021 年最糟糕的投資之一

黃金期貨在近日創下 3 月底以來的新低，部分投資者已經開始對於黃金是否能在短期內有效作為抗通膨工具感到疑慮。根據 Allstarcharts.com 創辦人兼首席策略師 J.C. Parets 的說法，黃金已成為過去一年中最糟糕的投資之一。

Parets 表示，沒人會想要那些「石頭」，儘管黃金多頭提出了許多關於黃金應該會上漲的理由，但事實卻並非如此。「事實上，在過去一年中，你很難找到比黃金更糟糕的投資。」Parets 說道。

隨著通膨達到 2008 年以來的新高，金價卻在一年內下跌了 16% 以上，較去年 8 月每盎司 2069 美元的峰值大跌了 300 多美元。但是就在一年前，美國銀行等機構還預估金價可能會飆升至 3000 美元。

Parets 指出，今年內有許多的投資都會賺到錢，但唯獨黃金是表現最糟糕的資產之一。「就算是以大宗商品來看，事實上全球上幾乎所有大宗商品都在上漲，只有黃金除外。」

Parets 表示，在黃金市場狀況改善之前，他都會避免投資黃金。不過，他相信黃金最終會回到去年的高位。

「這真的就是一場供需遊戲。有些人喜歡有講關於黃金的陰謀論或是把黃金作為抗通膨工具，不過這些也都只是說說故事。你可以聽這些故事，或者也可以只專注於實際的回報，那就是黃金的價值。」Parets 說道。

Parets 也表示：「我不知道黃金需要多長時間才能回到高位，但我不認為會在明天或下個月發生，甚至可能不會在今年發生。也許會是明年或是後年。」