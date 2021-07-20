〈緯創股東會〉今年車電貢獻翻倍 併購JDI打入日系一線車廠供應鏈

代工大廠緯創 (3231-TW) 近年積極搶攻新能源車商機，總經理沈慶堯今 (20) 日表示，今年車用電子營收貢獻將翻倍成長，目前緯創客戶涵蓋中國三個新能源車客戶，也透過併購日本 JDI 子公司高雄晶傑達，進一步打入日系一線車廠供應鏈。

緯創車用電子產品涵蓋 ADAS (先進駕駛輔助系統)、ECU 等，過去主要客戶為中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US)，沈慶堯指出，除既有客戶外，緯創目前在中國有三個新能源車客戶，未來計畫進一步拓展海外市場，並開發智慧座艙等產品。

緯創擬投資 80 億日圓 (約新台幣 20.4 億元) 取得日本中小面板廠 JDI(6740-JP) 旗下台灣子公司高雄晶傑達光電 100% 股權，除深化與 JDI 合作關係，也計畫將液晶顯示模組事業擴展至車載、工控領域。

沈慶堯指出，車用電子對集團貢獻仍低，但在新能源車發展趨勢下，預期今年車用電子營運貢獻將較去年翻倍成長，也看好 JDI 併購案在 9 月底前完成後，第四季進一步推升緯創車用電子營運動能。

展望未來，沈慶堯表示，JDI 擁有面板製造能力，且本身就有車廠客戶，緯創則擁有電子製造能力，透過雙方結合後，緯創將直接打入日本一線車廠供應鏈中，取得相關訂單，成為緯創進軍海外市場的重要里程碑，也計畫下半年在日本新設辦公室，拓展業務版圖。