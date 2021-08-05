業外評價利益回升 緯創Q2 EPS 1.49元創逾十年新高

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，除本業受惠遠距商機延續，業外受持股中國立訊集團股票評價利益回升，挹注約 31.59 億元收益，單季純益 41.52 億元，季增 35.74 倍、年增 45.94%，每股純益 1.49 元，為近 42 季新高，上半年純益達 42.64 億元，年增 19.4%，每股純益 1.53 元。

緯創第二季營收 2008.79 億元，季增 13.26%、年減 9.15%，毛利率 6.03%，季增 0.08 個百分點、年增 0.31 個百分點，營益率 1.66%，季減 0.07 個百分點、年減 0.44 個百分點。

緯創第二季業外認列立訊股票評價利益挹注，單季稅後純益 41.52 億元，季增 3574.34%、年增 45.94%，每股純益 1.49 元，創下 2011 年以來單季新高。

緯創今年上半年營收達 3782.38 億元，年減 4.2%，毛利率達 5.99%，年增 0.61 個百分點，營益率 1.7%，年增 0.04 個百分點，稅後純益達 42.64 億元，年增 19.4%，每股純益 1.53 元。

緯創去年透過 4 家中國子公司取得中國立訊精密人民幣約 30 億元 (約新台幣 126 億元) 有價證券，持股比 0.81%，觀察第二季立訊股價走勢，以 6 月 30 日收盤價人民幣 46 元計算，對比 3 月 31 日收盤價 33.83 元，波段漲幅 35.97%，緯創持股帳面價值因此大增。

另一方面，因應產能擴充，緯創也通過將增資 100 持股越南子公司約 4500 萬美元，並通過在不超過 1.03 億美元以租地委建方式興建廠房，同時，緯創也宣布因應子公司業務發展、策略規劃需要，增資 100% 持股子公司緯成資產管理 5 億元。