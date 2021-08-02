〈房產〉本土疫情衝擊大 全台六都7月房市交易量月減29.7%

全台六大都會區今 (2) 日分別公布 2021 年 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計 1 萬 7593 棟，月減 29.7%，年減 25.4%，累計前 7 月移轉棟數 15 萬 2051 棟，年增 15.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，7 月買賣移轉棟數反映的是 6 月交易市況，由於全台仍處於疫情三級警戒，影響民眾外出看屋、賞屋意願，而部分社區、大樓甚至禁止房仲帶看，避免成為防疫破口，房市交易呈現停擺，因此 7 月交易量有較顯著的衰退。

台灣在去年 6 月初解封，在「加零」效應發酵下，民眾大致上已回歸正常生活，購屋信心也隨之回升，但今年房市受到疫情嚴峻，三級警戒衝擊下，消費者暫緩賞屋與購屋計畫，讓六都交易量表現多較去年同期下滑。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市 7 月建物買賣移轉棟數為 1937 棟，移轉跌破 2000 棟，月減 35% 且年減 33%，新北市則是跌破 5000 棟，7 月剩下 4460 棟，月減 2 成且年減 27%，新北市的五股區、三重區、汐止區減少較多，影響主因除受中古屋市場交易減少外，五股區、汐止區新成屋移轉棟數減少也是原因之一。

台南市是唯一較去年同期交易量增加的縣市，陳金萍表示，受惠南科效應，加上地方建設發展題材不斷，讓台南房市交易熱度不減，其中交易量最大的行政區為永康區，共交易 705 棟，而安南、安平區交易量也有較大幅度的成長，推測也是有部分建案交屋推升交易量，使台南市 7 月建物買賣移轉棟數仍維持一定量能表現。

進一步觀察今年前 7 月全台六大都會區建物買賣移轉棟數年增 15.6%，其中台北市年增 12.8%，新北市年增 14.6%，桃園市年增 6.4%，台中市年增 16.7%，台南市年增 25.4%，高雄市年增 23.2%。

陳金萍說明，去年上半年受到疫情影響，使上半年交易量基期較低，但在 6 月解封後，房市已逐漸回歸正常軌道，遞延性買盤出籠，讓房市逐步回溫。而今年本土疫情於 5 月中旬爆發，且本次疫情較去年嚴重許多，全台進入三級警戒，民眾被迫延後看屋行程，對房市交易造成嚴重衝擊。陳金萍補充，雖然今年 1-7 月交易量雖較去年同期增加，但增加的幅度已由 1-6 月 24.6% 降至 15.6%，增幅出現收斂跡象。