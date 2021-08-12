〈財報〉eBay Q2營收獲利高於預期 但後疫情成長放緩 盤後跌近1%

電商拍賣巨擘 eBay (EBAY-US) 即將完成出售南韓業務的交易，能更聚焦核心電商業務，週三 (11 日) 盤後公布第二季獲利優於預期，但因與去年疫情高峰期的強勁業績比較，加上公司戮力減少低價、低利潤的產品銷售量，影響整體表現，盤後下滑近 1%。

eBay 週三收高 1.05%，但盤後下滑 0.87%，報 67.43 美元。

第二季財報關鍵數據

營收：年增 14% 至 27 億美元

EPS (non-Gaap)：99 美分

EPS (Gaap)：43 美分

第二季營收不含已被列為終止的南韓業務，因 eBay 今年 6 月宣布以約 30 億美元現金，出售南韓部門 80% 股權給南韓零售商 eMart。

若經調整該業務，eBay 對第二季營收預期為 25.8 億美元至 26.3 億美元，因此業績結果略高於預期。

eBay 第二季執行庫藏股 15 億美元的普通股，且已將全年庫藏股計畫自 20 億美元提高到 50 億美元。

eBay (non-GAAP) EPS 99 美分不包含南韓業務，該公司經調整南韓業務後，對第二季 EPS 的預期落在每股 89 美分至 94 美分，因此業績結果也略高於預期。

eBay 執行長 Jamie Iannone 表示，「在對等的基礎上，所有關鍵業務指標都達到或超過了預期，我們加速了支付遷移和廣告成長，進而推動營收成長。我們正在簡化投資組合，並發展核心業務，同時為股東創造重要價值。」

第二季商品總值為 221 億美元，按報告下降 7%，按匯率調整後下降 11%。Iannone 表示，這反映與去年同期比較的難度，以及網站上移除一些低價物品後的結果。

另外，第二季因防疫限制放寬，消費者行動性提高導致成長放緩，這一點與亞馬遜 (AMZN-US) 的模式雷同，亞馬遜在公布 6 月一季的財報時也指出這點。

第三季財測關鍵數據

營收：24.2 億至 24.7 億美元

EPS (non-GAAP)：每股 86 美分至 90 美分

EPS (GAAP)：每股 64 美分至 68 美分

Iannone 表示，基本業務面健康且不斷成長，目前進入多年轉型期，且該戰略正在奏效，例如目前 71% 交易由公司支付平台處理，目標 9 月一季所有交易能有 90% 由公司支付平台處理。

「我們的創新策略真的奏效了，」他表示，手錶、運動鞋、交易卡和經過認證的整新電子產品等類別持續強勁增長。