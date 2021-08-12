今年漲逾3倍！莫德納週三重挫17% 投資者開始質疑估值過高

新冠疫苗廠莫德納 (MRNA-US) 週三股價重挫 16%，係因投資者似乎開始質疑今年飛躍近 3 倍的估值。

莫德納 (MRNA-US) 年初到上週中期的表現令人難以置信，期間漲幅超過 300%，遠勝同期上漲 18% 的 S&P 500、只有 14% 漲幅的 iShares 生物科技 ETF (IBB-US)，以及同期甚至下跌 11% 的 SPDR S&P Biotech ETF (XBI-US)。

莫德納 7 月底加入 S&P 500，但該指數沒有哪一檔成分股的表現能相提並論，漲幅排第二的 Bath & Body Works (BBWI-US) 雖然也有 106% 可觀漲幅，但仍與莫德納相差甚遠。

《巴倫商周》4 月建議買進莫德納股票，當時就提到莫德納的市值恐怕被誇大了，當時市值為 670 億美元。根據 FactSet 的數據，該公司公布最新財報的前一日，市值已到 1689 億美元。

這意味投資者認為莫德納的價值超過了市值 1497 億美元的大型製藥巨頭 Bristol Myers Squibb (BMY-US)，其價值幾乎是生物技術巨頭、市值 868 億美元的 Gilead Sciences (GILD-US) 的 2 倍。

隨著莫德納 5 日公布財報，分析師和投資者似乎一陣暈眩，莫德納 2 大長期多頭 Oppenheimer 分析師 Hartaj Singh 和 Piper Sandler 分析師 Edward Tenthoff 調降該股評級。Singh 從「優於大盤」降至「符合市場表現」，而 Tenthoff 則自「加碼」降至「中立」。

Singh 寫道，「憑藉約 1700 億美元的市值 (目前最大生物科技股)，以及今年迄今 300% 的漲幅，莫德納股票正為大量未來的經常性營收和管道進展合理定價。」

此後幾日，市場波動甚鉅，不斷試圖救莫德納找到穩定的價格，該股週一上漲 17%，週二下跌 5.7%，週三再次重挫。

美銀分析師 Geoff Meachem 報告指出，莫德納的估值仍不合理，為了證明市值是合理的，投資者需要假設該公司每年將銷售多達 15 億劑新冠疫苗，「且整個管道的成功率要達 100%，總銷售額峰值達 300 億美元。」

近幾日新冠疫苗的新聞對莫德納有正面推力，醫學論文預印本平台《medRxiv》8 日公布兩份研究報告顯示，在對抗 Delta 變種病毒上，莫德納比輝瑞更加有效。

儘管如此，莫德納股價仍在下跌。BayCrest Partners 管理人 Jonathan Krinsky 指出，近幾日莫德納的交易量一直很高。「如果看起來像在吹噓、感覺像吹噓，那可能真的是在吹噓。自此未來幾週，股價可能進一步下跌。」