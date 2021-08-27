〈美股盤後〉阿富汗首都機場爆炸 Fed鷹派聲浪升高 標普終止連五紅

週四 (26 日) 投資人等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會的線上演說之際，聯準會 (Fed) 官員相繼釋出鷹派言論，加上阿富汗首都機場發生爆炸，恐慌指數 VIX 飆漲逾 12%、美元上漲，油價下滑、能源股領跌之下，標普收黑近 0.6%，結束連續五個交易日漲勢。

多位聯準會 (Fed) 官員釋出鷹派訊號，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四稱，Fed 應盡快啟動縮減購債 (Taper) 並在 2022 年 3 月底之前完成，以防止美國經濟過熱。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四受訪時稱，他希望 Fed 在 9 月宣布將開始緊縮貨幣政策。堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則稱，通膨數據強勁攀升，Fed 應該盡早開始 Taper。

週四阿富汗首都喀布爾的機場發生兩起爆炸，伊斯蘭國組織 (IS) 自稱犯下此案，至少有逾 60 死，超過 100 人受傷。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.14 億例，死亡數突破 447 萬例。美國累計確診超過 3830 萬例，累計死亡數超過 63.2 萬。印度累計確診超過 3255 萬例，巴西累計確診 2064 萬例。

週四 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 192.38 點，或 0.54%，收 35,213.12 點。

那斯達克下跌 96.05 點，或 0.64%，收 14,945.81 點。

標普 500 指數下跌 26.19 點，或 0.58%，收 4,470 點。

費城半導體指數下跌 2.2 點，或 0.06%，收 3,370.4 點。

標普 11 大板塊僅房地產收紅，能源、非必需消費品和通訊服務板塊領跌。(圖片：finviz)

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