中國監管在劫難逃 滴滴成中企赴美IPO表現第三差

滴滴出行遭中國監管機構強行下架 app 後，周四 (22 日) 傳出中國監管機構正在權衡一系列可能的處罰措施，滴滴也有可能被迫下市，滴滴在紐約交易股票當日大跌，淪為今年中國公司赴美 IPO 企業中表現第三糟糕的股票。

彭博 (Bloomberg) 引述知情人士報導，風光上市不到一個月的滴滴可能面臨中國監管機構更嚴厲的處罰，包括罰款、暫停某些業務或引入國有投資者，甚至是強迫下市等。

消息傳出後，滴滴 (DIDI-US) 周四暴跌 11.23%，IPO 不到一個月至今，股價比 IPO 的發行價格低逾 27% 。

消息人士表示，中國政府認為滴滴不顧國家網路訊息辦公室 (CAC) 的反對強硬上市，是公然挑戰北京當局。雖然目前監管機構的審查仍在進行中，但消息人士認為北京對滴滴的制裁恐怕會比阿里巴巴還嚴厲。阿里巴巴因「二選一」壟斷行為今年遭到中國開罰 28 億美元，並被要求需採取措施保護商家和消費者。

今年有 37 家中國、香港公司在美國上市，創歷史紀錄，一共籌集近 130 億美元資金，然而這些股票至今報酬並不理想，據統計，這些新科中概股的平均交易價格比 IPO 發行價低 9.1%。

所有新上市中概股中，又以電子菸公司 RLX 科技 (RLX-US) 表現最差，該公司在 1 月 IPO 籌集至少 5 億美元，上市至今共下跌約 50%。次差是擁有中國知名貨運平台運滿滿、貨車幫的江蘇滿運軟體 (YMM-US) ，6 月下旬上市以來已下跌 29.53%，滴滴以 27.86% 跌幅排第三。

在中國監管機構加強對科技公司打擊力道之際，滴滴事件已使今年中國企業欲赴美上市的前景惡化。不過，Loop Capital 的分析師 Rob Sanderson 表示：「雖然事件走向未明朗，且仍有進一步的下行風險，但我們認為，此不確定時期將證明是中概股的買入機會。」

Sanderson 補充說，中國監管打擊的根本問題是數據主權，而不是 IPO 的地點。

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