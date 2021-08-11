桂盟上半年獲利年增逾6成 每股純益7.79元

鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 今 (11) 日公布最新最新財報，雖然第二季營收以 20.05 億元創新高，但受到匯兌等不利因素影響，獲利不如第一季，季減 5.35%，上半年稅後純益 9.82 億元，年增 63.57%，每股純益 7.79 元。

桂盟第二季營收 20.05 億元，毛利率 45.55%，季減 2.08 個百分點，年減 4.53 個百分點，稅後純益 4.77 億元，季減 5.35%，年增 24.67%，每股純益 3.79 元。

桂盟上半年營收 38.11 億元，毛利率爲 46.4%，年減 0.04%，稅後純益 9.82 億元，年增 63.57%，每股純益 7.79 元。

桂盟是全球生產、銷售規模最大的鏈條供應商，全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司，就近即時服務客戶，因此受近期缺船缺櫃影響較小；此外，歐美補修市場需求維持高檔，推升桂盟自行車鏈上半年銷售年增 52%。另外，桂盟非自行車業務在上半年營收年增率更高達 55%，顯示桂盟各事業營運，在疫情後逐步回歸正常，同步驅動桂盟成長。

桂盟主管指出，桂盟擁有完整全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，可以盡最大能力滿足市場需求，桂盟也已完成 6 條中高階自行車鏈產線擴充，第三季將陸續投入生產；非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。

桂盟認為，未來數季的高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡，部分自行車業者的高階車款訂單能見度已看到 2022 年底，也預期自行車產業至少旺到明年。

近年來，電動輔助自行車 (e-bike) 熱潮興起，各品牌無不推出多款 ebike 來對應市場需求。桂盟順應此風潮，已推出電動自行車專用鏈條，以更高的嵌合力、耐磨耗來因應電動輔助自行車的高扭力及高磨耗。今年上半年電動自行車專用鏈出貨量達 97 萬條，全年可望挑戰 200 萬條以上，再創新高。

桂盟董事會今天也通過子公司歐洲桂盟因應營運擴充而增購不動產案。歐洲市場一直都是最重要的自行車消費市場，看好未來 5 年營運有望倍增，桂盟預作準備，增購不動產來擴充倉儲物流空間，持續發揮就地服務的優勢。