桂盟3月營收6.73億元年增逾5成 改寫單月次高

鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 今 (9) 日公布 2021 年 3 月營收，在自行車鏈需求持續暢旺，非自行車鏈事業部銷售也同步增長的雙引擎催動下，營收達 6.73 億元，月增 42.78%，年增 50.41%，改寫單月次高。

桂盟第一季營收為 17.87 億元，季減 3.13%，年增 62.73%，其中自行車零件營收年增 68%，非自行車零件年增 51%。

桂盟主管指出，第一季受新冠疫情影響，自行車產業出現供應出現空缺，也在因應各項防疫措施下，導致自行車供應鏈延遲近 2 個月，而自行車每年需求穩定，市場庫存在供應不及下，開始出現短缺。同時，也因為疫情影響，人們開始改變原有的交通及運動休閒方式，加上各國政府鼓勵民眾以自行車做為代步出行工具、補助購買零件等政策措施，帶動對自行車需求更甚以往。

目前桂盟各廠產能利用率仍維持高檔，並部署增加 10% 產能因應未來整體市場需求。

依目前自行車市場態勢來看，市場庫存仍偏低，車廠、零件廠卯足全力生產對應仍是無法滿足市場，估計這波需求可持續整年。

近年來，電動輔助自行車 (e-bike) 熱潮興起，各品牌無不推出多款 ebike 來對應市場需求。桂盟順應此風潮，已推出電動自行車專用鏈條，2020 年電動自行車專用鏈出貨量年增達 20%，2021 年也將規劃增加更多產能來因應電動自行車的需求。

桂盟非自行車零件的各事業部銷售自 2020 年第 4 季起回到成長軌道，3 月營收呈現年增及月增，非自行車零件的各事業部第一季營收年增達到 51%。

桂盟去年稅後純益為 15.15 億元，創新高，年增 50.34，每股純益 12.02 元。日前桂盟董事會通過去年盈餘每股擬配發 7.2 元現金股利。